Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: ĐƯỜNG SỐ 10, KCN SÓNG THẦN, BÌNH DƯƠNG, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Lái xe container tuyến nội địa, làm việc các ngày trong tuần theo kế hoạch SXKD của Công ty. Khai thác bãi để container: giao nhận, lưu giữ, bảo quản, vệ sinh container... Sửa chữa container và các phương tiện, thiết bị xếp dỡ, vận tải.

Lái xe container tuyến nội địa, làm việc các ngày trong tuần theo kế hoạch SXKD của Công ty.

Khai thác bãi để container: giao nhận, lưu giữ, bảo quản, vệ sinh container...

Sửa chữa container và các phương tiện, thiết bị xếp dỡ, vận tải.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm lái xe container chở hàng ở cảng. Nam giới, có sức khỏe tốt, đạo đức tốt, trung thực, không mắc các tệ nạn xã hội. Có bằng lái xe hạng FC. Trình độ học vấn tốt nghiệp từ trung cấp trở lên Có kinh nghiệm lấy hàng trong cảng Bình Dương Ưu tiên ứng viên ở Bình Dương

Có 2 năm kinh nghiệm lái xe container chở hàng ở cảng.

Nam giới, có sức khỏe tốt, đạo đức tốt, trung thực, không mắc các tệ nạn xã hội.

Có bằng lái xe hạng FC.

Trình độ học vấn tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Có kinh nghiệm lấy hàng trong cảng Bình Dương

Ưu tiên ứng viên ở Bình Dương

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 20.000.000đ – 25.000.000đ theo theo năng lực Thưởng: theo quy định công ty BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định Thời gian làm việc theo kế hoạch SXKD của Công ty

Lương: 20.000.000đ – 25.000.000đ theo theo năng lực

Thưởng: theo quy định công ty

BHXH, BHYT, BHTN, TNLĐ/BNN đầy đủ theo quy định

Thời gian làm việc theo kế hoạch SXKD của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI MACS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin