Tuyển Tài xế doanh nghiệp/công ty Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng

Tài xế doanh nghiệp/công ty

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài xế doanh nghiệp/công ty Tại Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 303 Võ Trần Chí, Tân Tạo A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Tài xế doanh nghiệp/công ty Với Mức Lương Thỏa thuận

Chở hàng hóa luân chuyển nội bộ công ty (Bến Tre - Long An - Bình Tân)
Giao hàng khách hàng khu vực HCM
Chở nhân viên, Sếp đi công tác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam sức khỏe tốt.
Thông thạo đường xá là một lợi thế.
Nhanh nhẹn, cẩn thận trong công việc
Độ tuổi từ 22 - 40

Tại Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + bao cơm 2 bữa
Tham gia BHXH - BHTN đầy đủ
Thời gian làm việc từ 7:30-17:15 (nghỉ trưa 1h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng

Công Ty TNHH SX Và TM Song Bàng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 303 Võ Trần Chí, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân

