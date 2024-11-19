Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH SPA VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 115 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH SPA VIỆT NHẬT
- Hà Nội: D18 The Manor, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 115 Triệu
Tiếp đón khách hàng check in/ Check out
Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn
Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu
Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)
Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji
Thời gian làm việc (được chọn 1 ca):
Ca part-time cố định: 17h30-22h30
Ca Full-time: 9h30-17h30
Với Mức Lương 10 - 115 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Hàn giao tiếp (bắt buộc)
CV ứng viên có ảnh
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn
Có khát vọng thăng tiến, gắn bó
Tại CÔNG TY TNHH SPA VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương ca full-time 8 tiếng: 10.000.000-11.000.000 VNĐ
Mức lương ca > 8 tiếng: Sẽ trao đổi sau nếu ứng viên có nhu cầu
Bảo hiểm xã hội (với ứng viên làm ca từ 8 tiếng/ ngày)
Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....
Môi trường trẻ trung, năng động
Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên
1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%
Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SPA VIỆT NHẬT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI