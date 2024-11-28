Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín) làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

– Điều phối các dự án được chuyển sang, giao bài cho biên dịch, cộng tác viên, quản lý chất lượng, trả bài cho khách hàng...

– Xử lý các dự án thu âm, lồng tiếng...

– Phân tích yêu cầu các dự án dịch thuật, phiên dịch (khối lượng, thời gian, chuyên ngành, ngôn ngữ, độ khó...) từ đó lập ra phương án xử lý để tính toán số cộng tác viên cần có, thời gian thực hiện, chi phí giá vốn;

– Triển khai sử dụng cơ sở thuật ngữ, bộ nhớ dịch và các công nghệ mới cho các cộng tác viên (phần này sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)

– Đảm bảo lợi nhuận cho từng dự án đảm nhận.

– Hỗ trợ bộ phận quản lý công tác viên để tìm nguồn, bổ sung nguồn cộng tác viên vào cơ sở dữ liệu để sử dụng lâu dài;

– Hỗ trợ, hướng dẫn cộng tác viên sử dụng các nền tảng dịch thuật online-offline khi cần thiết (được training);

– Kiểm tra lại bài dịch của cộng tác viên khi cần thiết (theo các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn của công ty);

– Trong quá trình sử dụng, sàng lọc cộng tác viên để xây dựng nguồn cộng tác viên chất lượng và tính sẵn sàng cao;

– Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện công việc

– Trao đổi với khách hàng khi cần thiết để thông tin kịp thời về các thay đổi của dự án, tiến độ dự án hoặc cập nhập từ khách hàng

– Chuẩn bị các báo cáo cho quản lý trực tiếp hoặc cho khách hàng (theo dự án) nếu có phát sinh yêu cầu.

– Các yêu cầu khác từ ban giám đốc.

– Xử lý các job phát sinh ngoài giờ hành chính (nếu có)