Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Trì, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên phiên dịch tiếng Trung (phiên dịch, biên dịch) các tài liệu, văn bản, hội thoại... liên quan đến hoạt động của công ty.

Tham gia các cuộc họp, sự kiện cần phiên dịch tiếng Trung.

Nghiên cứu và cập nhật kiến thức chuyên ngành liên quan đến nội dung dịch thuật.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm biên phiên dịch tiếng Trung từ 0-1 năm.

Thành thạo tiếng Trung (nghe, nói, đọc, viết).

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội tham gia các hoạt động tập thể của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP TRUNG VIỆT

