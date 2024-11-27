Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Mirai International làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Tây Hà Tower, số 19 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên tuyển dụng sau khi khách hàng ký hợp đồng;

Kiểm tra thông tin du học sinh/ khách hàng, bao gồm thông tin học tập, tài chính, mục đích du học…đảm bảo hồ sơ đáp ứng yêu cầu của trường và văn phòng visa;

Phối hợp cùng nhân viên tuyển dụng đưa ra những giải pháp để thực hiện hồ sơ tùy theo mỗi trường hợp khách hàng

Dịch thuật các hồ sơ khách hàng để làm thủ tục xin visa

Điền các bộ form di trú, form nhập học của trường;

Phiên, biên dịch khi có yêu cầu;

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước khi được chỉ định

Phối hợp với các phòng ban trong công ty cho các sự kiện, công việc khác khi cần.

Thực hiện các việc hành chính du học như: xin học, xin học bổng, visa, nhà ở, đón…

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

Tiếng Anh đọc, viết tốt, tương đương IELTS từ 6.0 trở lên;

Kinh nghiệm làm việc: Từ 01 năm trở lên làm visa du học, XKLĐ New Zealand, Australia;

Các kiến thức cần có: Kiến thức về lĩnh vực tư vấn du học, XKLĐ;

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;

Kỹ năng giao tiếp, chăm sóc khách hàng tốt;

Các tố chất cá nhân cần có: Nhạy bén, trung thực, nghiêm túc

Yêu cầu về thể chất /Môi trường làm việc: Sức khỏe tốt

Tại Công ty Cổ phần Mirai International Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thoả thuận theo năng lực;

Phụ cấp ăn trưa;

Thưởng theo quy định Công ty;

Du lịch, nghỉ mát, nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Mirai International

