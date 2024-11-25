Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 66 phố Lộc, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dịch bản vẽ, hợp đồng, văn bản liên quan trong quá trình thực hiện công việc từ Tiếng Trung sang Tiếng Việt và ngược lại.

Phiên dịch trong các cuộc với Chủ đầu tư, họp nội bộ, cuộc họp với đối tác, nhà cung cấp...đảm bảo truyền đạt chính xác các thuật ngữ và khái niệm chuyên ngành Môi trường có liên quan.

Hỗ trợ các bộ phận khác Biên Phiên dịch khi phát sinh vấn đề liên quan.

Một số công việc khác theo sự phân công của Cấp trên.

Báo cáo công việc với Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung, Tiếng Trung thương mại hoặc các chuyên ngành khác nhưng có trình độ Tiếng Trung ở mức thành thạo.

Nữ có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên ở vị trí Biên phiên dịch (bao gồm biên dịch và phiên dịch hiện trường).

Ưu tiên có kinh nghiệm làm tại các Công ty dự án về môi trường.

Thành thạo vi tính văn phòng

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Chịu được áp lực công việc, mong muốn công việc ổn định, năng động, cơ hội thăng tiến.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Có thể đi công tác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12-15 triệu, chế độ BHXH theo quy định của nhà nước

Các chế độ khác: Lễ tết, sinh nhật, lương tháng 13, du lịch hàng năm... và các chế độ cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt nói không với nợ lương.

Được làm việc môi trường năng động, và có cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG BÁCH KHOA (BKG)

