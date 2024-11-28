Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Lisod Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 277 Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia phân tích và làm rõ yêu cầu dự án cho khách hàng Japan cùng PM & Techlead.
Có thể quản lý, giám sát và đảm bảo các thành viên trong team thực hiện đúng tiến độ các task đã được giao.
Phối hợp chặt chẽ với Dev,Techlead,PM để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Là cầu nối liên lạc, cập nhật và báo cáo tình hình dự án với khách hàng.
Biên phiên dịch Nhật - Việt (và ngược lại) cuộc họp (chat/ mail/ video meeting), các tài liệu thiết kế, test case, tài liệu kỹ thuật, task công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm IT Comtor với vốn từ vựng về lĩnh vực IT/phần mềm từ 02+ năm trở lên.
Có tiếng Nhật N2/N1 (phản ứng nhanh nhẹn, giao tiếp bằng lời nói và văn bản trôi chảy, mạch lạc).
Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
Đã làm việc với quy trình phát triển phần mềm: Agile/ Scrum; Waterfall.
Ưu tiên ứng viên: đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đã từng làm cho các công ty phần mềm hoặc công nghệ Nhật.

Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được học tập, định hướng rõ ràng để trở thành PM/BSE trong tương lai.
Môi trường làm việc nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến thành Core Member của cty.
Lương thưởng tháng 13, thưởng thêm dự án tùy thuộc vào thành tích đóng góp cho dự án, thưởng OKR.
Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng lễ, tết, thưởng thành tích công việc hàng tháng, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, gala.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Công ty TNHH Lisod Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, 277 Quan Hoa, P. Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

