Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Lisod Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Hà Nội: 277 Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Tham gia phân tích và làm rõ yêu cầu dự án cho khách hàng Japan cùng PM & Techlead.
Có thể quản lý, giám sát và đảm bảo các thành viên trong team thực hiện đúng tiến độ các task đã được giao.
Phối hợp chặt chẽ với Dev,Techlead,PM để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Là cầu nối liên lạc, cập nhật và báo cáo tình hình dự án với khách hàng.
Biên phiên dịch Nhật - Việt (và ngược lại) cuộc họp (chat/ mail/ video meeting), các tài liệu thiết kế, test case, tài liệu kỹ thuật, task công việc.
Có tiếng Nhật N2/N1 (phản ứng nhanh nhẹn, giao tiếp bằng lời nói và văn bản trôi chảy, mạch lạc).
Năng động, nhiệt tình, chăm chỉ, có trách nhiệm với công việc.
Đã làm việc với quy trình phát triển phần mềm: Agile/ Scrum; Waterfall.
Ưu tiên ứng viên: đã từng sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, đã từng làm cho các công ty phần mềm hoặc công nghệ Nhật.
Môi trường làm việc nhiều cơ hội phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến thành Core Member của cty.
Lương thưởng tháng 13, thưởng thêm dự án tùy thuộc vào thành tích đóng góp cho dự án, thưởng OKR.
Được hưởng đầy đủ các chế độ của công ty: thưởng lễ, tết, thưởng thành tích công việc hàng tháng, sinh nhật, teambuilding, nghỉ mát, gala.
Tham gia mọi chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
