Tuyển Hành chính Hany Group làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Khánh Hòa: Diamond Bay Nha Trang Hotel, 20 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang

- Chào đón và hướng dẫn khách khi đến với khu vực.

- Thực hiện thông dịch cho khách, tư vấn các sản phẩm dịch vụ tại khu vực phụ trách.

- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của khách khi sử dụng các dịch vụ trong khu vực.

- Thực hiện liên hệ công ty dịch vụ, đặt các dịch vụ khách yêu cầu.

- Hỗ trợ đổi tiền cho khách nước ngoài theo yêu cầu.

- Điều phối lịch trình xe đưa đón khách, đảm bảo tiến độ nhanh chóng và nhịp nhàng.

- Hỗ trợ dich thuật, thông dịch cho quản lý người Hàn Quốc trong công việc hàng ngày và các công việc được giao.

- Báo cáo nhanh chóng các sự cố cho Quản lý hoặc phòng ban có liên quan.

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp Quản lý.

- Nam/nữ, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao trên 1m55

- Tiếng Hàn giao tiếp TỐT (Bắt buộc)

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Nhiệt tình, ân cần với khách hàng và đồng nghiệp.

Tại Hany Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: trên 12.000.000 (mức lương tuỳ theo kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Hàn của ứng viên)

- Hưởng chế độ BHXH theo quy định Pháp luật.

- Cung cấp ký túc xá cao cấp cho ứng viên ở xa.

- Xe công ty đưa đón từ ký túc xá đến nơi làm việc

- Ngày nghỉ: 1 ngày/tuần. Làm xoay ca 10h00 - 18h00, 14h00 - 22h00 & 18h00 - 02h00.

Địa điểm làm việc: Diamond Bay Nha Trang Hotel, 20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hany Group

