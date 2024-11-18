Tuyển Hành chính Hany Group làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Hành chính Hany Group làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 12 - 20 Triệu

Hany Group
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Hany Group

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Hany Group

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Diamond Bay Nha Trang Hotel, 20 Trần Phú, Lộc Thọ, TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Chào đón và hướng dẫn khách khi đến với khu vực.
- Thực hiện thông dịch cho khách, tư vấn các sản phẩm dịch vụ tại khu vực phụ trách.
- Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của khách khi sử dụng các dịch vụ trong khu vực.
- Thực hiện liên hệ công ty dịch vụ, đặt các dịch vụ khách yêu cầu.
- Hỗ trợ đổi tiền cho khách nước ngoài theo yêu cầu.
- Điều phối lịch trình xe đưa đón khách, đảm bảo tiến độ nhanh chóng và nhịp nhàng.
- Hỗ trợ dich thuật, thông dịch cho quản lý người Hàn Quốc trong công việc hàng ngày và các công việc được giao.
- Báo cáo nhanh chóng các sự cố cho Quản lý hoặc phòng ban có liên quan.
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của các cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao trên 1m55
- Tiếng Hàn giao tiếp TỐT (Bắt buộc)
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Nhiệt tình, ân cần với khách hàng và đồng nghiệp.

Tại Hany Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: trên 12.000.000 (mức lương tuỳ theo kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Hàn của ứng viên)
- Hưởng chế độ BHXH theo quy định Pháp luật.
- Cung cấp ký túc xá cao cấp cho ứng viên ở xa.
- Xe công ty đưa đón từ ký túc xá đến nơi làm việc
- Ngày nghỉ: 1 ngày/tuần. Làm xoay ca 10h00 - 18h00, 14h00 - 22h00 & 18h00 - 02h00.
Địa điểm làm việc: Diamond Bay Nha Trang Hotel, 20 Trần Phú, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hany Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Hany Group

Hany Group

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: STH21B.04 Đường số 12, Khu đô thị Lê Hồng Phong II, Phường Phước Hải, Thành Phố Nha Trang

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-12-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-khanh-hoa-job252237
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tuyển Receptionist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Lễ Tân thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Tuyển Receptionist thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z Management
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 6.5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Z Management
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập Trên 4.5 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 5 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾ TOÁN THUẾ CAT
Hạn nộp: 30/10/2025
Khánh Hòa Còn 38 ngày để ứng tuyển 5 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software Pro Company
Tuyển Backend Developer FPT Software Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
FPT Software Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Khánh Hòa Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN REALHOMES
Hạn nộp: 30/11/2025
Long An Hà Nội Khánh Hòa Còn 69 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Tuyển Giáo viên Toán Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
Hạn nộp: 19/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hải Dương Yên Bái Hưng Yên Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Hải Phòng Bạc Liêu Bắc Kạn Bến Tre Cà Mau Bình Định Bình Phước Cao Bằng Bình Thuận Cần Thơ Đồng Tháp Điện Biên Hà Tĩnh Hòa Bình Lạng Sơn Lào Cai Kiên Giang Đắk Lắk Hà Giang Gia Lai Hậu Giang Hà Nam Kon Tum Khánh Hòa Lai Châu Lâm Đồng Nam Định Ninh Thuận Long An Ninh Bình Nghệ An Phú Thọ Phú Yên Sơn La Tây Ninh Thái Bình Thái Nguyên Sóc Trăng Thanh Hóa Thừa Thiên Huế Quảng Bình Tuyên Quang Vĩnh Long Trà Vinh Quảng Trị Quảng Nam Tiền Giang Quảng Ninh Quảng Ngãi Vĩnh Phúc Còn 239 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRẦN VŨ GROUP
Hạn nộp: 08/05/2026
Hà Nội Hồ Chí Minh Bình Dương Bắc Ninh Đồng Nai Hưng Yên Hải Dương Hải Phòng Đà Nẵng An Giang Bắc Giang Bình Định Bắc Kạn Bạc Liêu Bình Thuận Bến Tre Cần Thơ Bình Phước Cà Mau Cao Bằng Điện Biên Đắk Lắk Gia Lai Hà Nam Hà Giang Đồng Tháp Hà Tĩnh Kiên Giang Hòa Bình Lai Châu Hậu Giang Khánh Hòa Lạng Sơn Kon Tum Lâm Đồng Lào Cai Nghệ An Long An Ninh Thuận Nam Định Ninh Bình Phú Thọ Quảng Ngãi Quảng Bình Phú Yên Quảng Ninh Sơn La Quảng Nam Quảng Trị Thái Bình Sóc Trăng Tây Ninh Thanh Hóa Trà Vinh Thái Nguyên Thừa Thiên Huế Tiền Giang Yên Bái Tuyên Quang Vĩnh Long Vĩnh Phúc Còn 228 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH BARUN CONSULTING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Tuyển Designer CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DOL ENGLISH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tuyển Receptionist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Lễ Tân thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Tuyển Receptionist thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z Management
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 6.5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Z Management
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập Trên 4.5 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất