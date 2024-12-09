Tuyển Nhân viên Lễ tân VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Đường số 6, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện công việc lễ tân: Đón tiếp & hướng dẫn khách khi đến và rời khỏi công ty;
- Trực điện thoại, tiếp nhận các cuộc gọi tới chuyển tiếp thông tin đến các bộ phận liên quan.
- Tiếp nhận và điều phối các loại thư từ, bưu phẩm liên quan đến công việc chuyển đến và chuyển đi.
- Quản lý khu vực lễ tân, đảm bảo vệ sinh, gọn gàng
- Theo dõi và cập nhật lịch trình của khách đến và đi, báo cáo cho cấp trên khi cần.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ngoại hình ưa nhìn
- Nữ từ 25-35 tuổi

Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,
- Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...
- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 104 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

