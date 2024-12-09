Tuyển Nhân viên Lễ tân VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Đồng Nai thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đường số 6, KCN Giang Điền, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai, Trảng Bom, Huyện Trảng Bom

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

- Thực hiện công việc lễ tân: Đón tiếp & hướng dẫn khách khi đến và rời khỏi công ty;

- Trực điện thoại, tiếp nhận các cuộc gọi tới chuyển tiếp thông tin đến các bộ phận liên quan.

- Tiếp nhận và điều phối các loại thư từ, bưu phẩm liên quan đến công việc chuyển đến và chuyển đi.

- Quản lý khu vực lễ tân, đảm bảo vệ sinh, gọn gàng

- Theo dõi và cập nhật lịch trình của khách đến và đi, báo cáo cho cấp trên khi cần.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ngoại hình ưa nhìn

- Nữ từ 25-35 tuổi

Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,

- Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

