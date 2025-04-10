Tuyển Nhân viên Lễ tân Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Ấp Bến Cộ, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chào đón và hướng dẫn khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.
Giữ gìn vệ sinh, đảm bảo không gian làm việc luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Báo cáo công việc cho quản lý theo định kỳ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, cao m60 ngoại hình ưa nhìn
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Có thái độ tích cực, thân thiện, hòa đồng.
Khả năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng xử lý tình huống tốt.
Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu được áp lực công việc.

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực.
Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện.
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Toàn Cầu Dịch Vụ Tại Đồng Nai

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ấp Bến Cộ, Đại Phước, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

