Tuyển Bán hàng thời trang Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 69 Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Lên kế hoạch và chuẩn bị livestream:
1.
- Tìm hiểu về sản phẩm & Xây dựng kịch bản livestream chi tiết, hấp dẫn.
- Chọn sản phẩm, đạo cụ, trang phục phù hợp.
- Phối hợp chuẩn bị không gian livestream chuyên nghiệp.
2. Thực hiện livestream:
- Livestream trực tiếp, tương tác với khách hàng trên các nền tảng như Facebook, Shopee, Tiktok.
- Giới thiệu sản phẩm, giải đáp thắc mắc.
- Khuyến khích khách hàng mua hàng.
3. Hỗ trợ các hoạt động marketing:
Hỗ trợ các hoạt động marketing:
- Tham gia vào các chiến dịch marketing của công ty.
- Cập nhật xu hướng thời trang trẻ em và đưa ra các ý tưởng mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ - Độ tuổi 20+, Ưu tiên có kinh nghiệm từ 6 tháng ở vị trí tương đương.
- Chủ động: Cam kết và luôn hướng tới mục tiêu chung của DN
- Phát triển: Có tinh thần học hỏi & cầu tiến. Sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới để phát triển nghề, phát triển bản thân.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói truyền cảm, tự tin trước ống kính.
- Kỹ năng bán hàng online, tư vấn khách hàng.

Tại Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập ổn định: bình quân cho vị trí từ 10x - 15x/ tháng
- Chính sách mua hàng nội bộ, quà Lế tết, sinh nhật & các sự kiện nội bộ của Doanh nghiệp
- Thời gian làm việc linh hoạt
- Tạo điều kiện cho các bạn trẻ phát huy năng lực & học tập phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na

Hộ Kinh Doanh Shop Bé Na

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 91B Thợ Nhuộm - Phường Trần Hưng Đạo - Quần Hoàn Kiếm - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

