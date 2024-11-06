Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Sân golf Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tư vấn bán hàng các sản phẩm của Aristino golf
Kiểm kê, trưng bày hàng hóa, đảm bảo hình ảnh mhãn hàng
Mở rộng mạng lưới kinh doanh, làm việc với các đối tác
Triển khai các chương trình kinh doanh bán hàng
Đảm bảo doanh thu chỉ tiêu theo hệ thống
Triển khai bán hàng đồng phục, bán online các mặt hàng của Công ty
Xây dựng mối quan hệ tốt với quản lý sân, với các Golfer, câu lạc bộ ...
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, ngoại hình ưa nhìn
Ưu tiên độ tuổi từ 23-35
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, linh hoạt
Ưu tiên có kinh nghiệm, kiến thức về Golf.
Ưu tiên độ tuổi từ 23-35
Giao tiếp tốt, chăm chỉ, linh hoạt
Ưu tiên có kinh nghiệm, kiến thức về Golf.
Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập hấp dẫn: 10 -20.000.000đ
K&G không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo
Cơ hội tham gia 20 khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm (Training, coaching, OJT, e- learning...)
Thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết, thăm hỏi..
Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm
Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc
Thời gian linh động theo kế hoạch
Được cấp máy tính, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala diner tại các khu nổi tiếng)
Tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng
Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình
Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
