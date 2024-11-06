Tuyển Bán hàng thời trang Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Sân golf Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội, Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm của Aristino golf

Kiểm kê, trưng bày hàng hóa, đảm bảo hình ảnh mhãn hàng

Mở rộng mạng lưới kinh doanh, làm việc với các đối tác

Triển khai các chương trình kinh doanh bán hàng

Đảm bảo doanh thu chỉ tiêu theo hệ thống

Triển khai bán hàng đồng phục, bán online các mặt hàng của Công ty

Xây dựng mối quan hệ tốt với quản lý sân, với các Golfer, câu lạc bộ ...

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, ngoại hình ưa nhìn

Ưu tiên độ tuổi từ 23-35

Giao tiếp tốt, chăm chỉ, linh hoạt

Ưu tiên có kinh nghiệm, kiến thức về Golf.

Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn: 10 -20.000.000đ

K&G không giới hạn khả năng, tôn trọng sự sáng tạo

Cơ hội tham gia 20 khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/ năm (Training, coaching, OJT, e- learning...)

Thưởng tháng 13, thưởng cống hiến, quà tặng các dịp lễ tết, thăm hỏi..

Thưởng và vinh danh nhân viên xuất sắc hàng năm

Được hỗ trợ 2 loại bảo hiểm (BHXH & BH 24/24) áp dụng ngay sau thử việc

Thời gian linh động theo kế hoạch

Được cấp máy tính, xe công tác, các chi phí phát sinh công việc khác kịp thời

Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp (Teambuilding, gala diner tại các khu nổi tiếng)

Tham gia rất nhiều các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng

Mua sắm thả ga nhãn hàng nội bộ giảm tới 50% cho người thân và gia đình

Đội ngũ nhân sự trẻ trung, năng động, có tinh thần cao với công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu Tư K&G Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin