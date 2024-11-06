Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê

- La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận tin nhắn khách hàng
Tư vấn và chốt đơn với khách qua tin nhắn hoặc điện thoại
Lên đơn hàng trên phần mềm bán hàng.
Xin phản hồi khách hàng sau mua

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.
Nhanh nhẹn, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.
Có đam mê với thời trang.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000đ - 7.000.000đ/ tháng + PC ăn trưa + % doanh thu
Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình khuyến khích của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 17 Liền kề 14 KĐT Văn Khê - La Khê - Hà Đông - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

