Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê
- La Khê, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Tiếp nhận tin nhắn khách hàng
Tư vấn và chốt đơn với khách qua tin nhắn hoặc điện thoại
Lên đơn hàng trên phần mềm bán hàng.
Xin phản hồi khách hàng sau mua
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 6.000.000đ - 7.000.000đ/ tháng + PC ăn trưa + % doanh thu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
