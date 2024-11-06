Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Liền kề 14 Khu đô thị Văn Khê - La Khê, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Tiếp nhận tin nhắn khách hàng

Tư vấn và chốt đơn với khách qua tin nhắn hoặc điện thoại

Lên đơn hàng trên phần mềm bán hàng.

Xin phản hồi khách hàng sau mua

Yêu Cầu Công Việc

Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Có khả năng làm việc nhóm và chịu được áp lực công việc.

Nhanh nhẹn, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Có đam mê với thời trang.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 6.000.000đ - 7.000.000đ/ tháng + PC ăn trưa + % doanh thu

Đóng BHXH và các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình khuyến khích của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN EMFA VIỆT NAM

