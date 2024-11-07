Tuyển Bán hàng thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Bán hàng thời trang

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, Văn Quán, Hà Đông, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Bán hàng thời trang Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện chiến lược, đề xuất điều chỉnh chiến lược kinh doanh nhượng quyền phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh, chiến lược mở rộng và phát triển thương hiệu của Công ty.
Xây dựng, cập nhật các tiêu chí lựa chọn đối tác (Đại lý) nhượng quyền thương mại của Công ty hàng năm, hàng quý.
Nghiên cứu, xây dựng, tổ chức triển khai các mô hình, chính sách kinh doanh nhượng quyền mới hiệu quả, phù hợp với chiến lược kinh doanh nhượng quyền.
Xây dựng, cập nhật các tiêu chí phân loại, xếp hạng đối tác (Đại lý) nhượng quyền phục vụ công tác chăm sóc, giám sát hoạt động của Đại lý nhượng quyền hàng năm, hàng quý.
Xây dựng, triển khai các chính sách bán hàng đối với các Đại lý trong toàn hệ thống hàng năm, hàng quý, hàng tháng
Phối hợp với Khối Marketing xây dựng, triển khai hoạt động tư vấn, hỗ trợ các Đại lý nhượng quyền
Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban giám đốc

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 30-38 tuổi
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên ưu tiên học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh.
Kỹ năng: Thành thạo kỹ năng giao tiếp, thuyết trình
Kinh nghiệm: Có trên 5 năm kinh nghiệm, tối thiểu 02 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các Doanh nghiệp mô hình chuỗi.
Yêu cầu khác: Có thể đi công tác dài ngày

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: mức lương thỏa thuận theo năng lực
- Phụ cấp theo từng vị trí: Phụ cấp trách nhiệm, xăng xe & điện thoại, gửi xe...
- Thưởng doanh số, thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13 hàng năm theo tình hình kinh doanh của công ty
- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật
- Review lương thưởng định kỳ hàng năm.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: hưởng 12 ngày phép/năm; tham gia các hoạt động sinh nhật, party, du lịch; mua hàng ưu đãi nội bộ; các chế độ thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu hỉ...
- Được cung cấp trang thiết bị làm việc theo vị trí: Đồng phục, máy tính...
- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp
- Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài.
- Được trao cơ hội đồng sở hữu 1 hay nhiều cửa hàng trong hệ thống Biluxury với cam kết luôn có lợi nhuận.
- Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp
- Công ty có canteen tự phục vụ trà, cà phê, teabreak...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa Newskyline, Nguyễn Khuyến, khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

