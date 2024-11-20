Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Livestream trên hệ thống tiktok của công ty để giới thiệu sản phẩm đồ mẹ và bé, vitamin
- Công ty hỗ trợ xây dựng kịch bản và phát triển thương hiệu cá nhân
- Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.
- Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chỉ tuyển nữ, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.
- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.
- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.
- Ưu tiên Có laptop cá nhân
Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 15-25 Triệu (trao đổi thêm khi phỏng vấn)
- Được ĐÀO TẠO FREE
- Được thực chiến livestream, cập nhật thuật toán mới liên tục để hỗ trợ live tốt nhất
- Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước sau thời gian thử việc;
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển và ưu tiên phát triển năng lực bản thân.
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn về marketing.
- Tham gia du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
