Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công Ty TNHH Kim Sa Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 29 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng

- Livestream trên hệ thống tiktok của công ty để giới thiệu sản phẩm đồ mẹ và bé, vitamin

- Công ty hỗ trợ xây dựng kịch bản và phát triển thương hiệu cá nhân

- Giao tiếp với khán giả, giải đáp thắc mắc của khán giả trong khi livestream.

- Nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của khách.

- Chỉ tuyển nữ, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.

- Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói lưu loát, dễ nghe, không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

- Nhanh nhẹn, xử lí tình huống tốt để xử lí các vấn đề phát sinh khi livestream.

- Sáng tạo và đổi mới cách livestream để tạo sự phong phú hơn cho nội dung.

- Ưu tiên Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 15-25 Triệu (trao đổi thêm khi phỏng vấn)

- Được ĐÀO TẠO FREE

- Được thực chiến livestream, cập nhật thuật toán mới liên tục để hỗ trợ live tốt nhất

- Đóng BHXH, BHYT theo quy định Nhà nước sau thời gian thử việc;

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học tập, phát triển và ưu tiên phát triển năng lực bản thân.

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn về marketing.

- Tham gia du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kim Sa Group

