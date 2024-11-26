Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P3 - 29 Đường số 1C, KDC Phi Long, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.

Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.

Phối hợp với quản lý và dựa theo lộ trình phát triển bài bản của công ty đo lường sắp xếp để hoàn thành tốt công việc livestream.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm về livestream bán hàng nghành mỹ phẩm trên các nền tảng mạng xã hội (tiktok, fb,...)

Ngoại hình sáng, xinh xắn

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc

Tại Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Được tiếp xúc làm việc với nhiều idol trên mạng xã hội

Cơ hội thăng tiến trong công việc

Mức lương trên 15tr + thưởng KPIs (ko đạt KPIs ko ảnh hưởng lương cứng)

Công việc phù hợp với các bạn mong muốn làm việc ổn định có thưởng Lễ, Tết.

Thời gian làm việc: 6h - 24h từ Thứ 2- CN, live 2 ca/ngày. Tối đa 6h/ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY

