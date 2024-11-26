Tuyển Bán hàng mỹ phẩm Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bán hàng mỹ phẩm Tại Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: P3
- 29 Đường số 1C, KDC Phi Long, X.Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Bán hàng mỹ phẩm Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Thực hiện livestream và tương tác với user trên kênh Tiktok.
Chuẩn bị, sáng tạo và luyện tập các nội dung livestream nhằm đảm bảo quá trình phát sóng trực tiếp diễn ra thuận lợi, trơn tru và mượt mà.
Phối hợp với quản lý và dựa theo lộ trình phát triển bài bản của công ty đo lường sắp xếp để hoàn thành tốt công việc livestream.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm về livestream bán hàng nghành mỹ phẩm trên các nền tảng mạng xã hội (tiktok, fb,...)
Ngoại hình sáng, xinh xắn
Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống linh hoạt, chăm chỉ, nhiệt tình với công việc
Tại Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Được tiếp xúc làm việc với nhiều idol trên mạng xã hội
Cơ hội thăng tiến trong công việc
Mức lương trên 15tr + thưởng KPIs (ko đạt KPIs ko ảnh hưởng lương cứng)
Công việc phù hợp với các bạn mong muốn làm việc ổn định có thưởng Lễ, Tết.
Thời gian làm việc: 6h - 24h từ Thứ 2- CN, live 2 ca/ngày. Tối đa 6h/ngày
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Mỹ Phẩm Quốc Tế MLA BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
