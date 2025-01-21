Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Cần Thơ thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Mục đích công việc:

Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:

- Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng,nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

- Đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro khi xử lý giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Trách nhiệm chính:

1. KHÁCH HÀNG: TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.

- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp vớinhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.

- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng theodanh sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.

- Phát triển khách hàng theo các kênh bán theo định hướng từng thời kỳ của ngân hàng.