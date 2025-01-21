Tuyển Nhân viên Marketing Techcombank làm việc tại Cần Thơ thu nhập 1,000 - 2,500 USD

Techcombank
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Techcombank

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Techcombank

Mức lương
1,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ: Cần Thơ, Vietnam

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD

Mục đích công việc:
Người đảm nhận vị trí chịu trách nhiệm:
- Đảm bảo tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng,nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Đảm bảo tuân thủ và giảm thiểu rủi ro khi xử lý giao dịch, cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.
Trách nhiệm chính:
1. KHÁCH HÀNG: TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM, DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CÁ NHÂN PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG.
- Tiếp nhận, tìm hiểu các thông tin của khách hàng để tư vấn và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ phù hợp vớinhu cầu của khách hàng hoặc giới thiệu tới các vị trí theo quy định nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cho Khách hàng.
- Khai thác, tư vấn, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính cá nhân phù hợp với nhu cầu khách hàng theodanh sách khách hàng được giao trong từng thời kỳ.
- Phát triển khách hàng theo các kênh bán theo định hướng từng thời kỳ của ngân hàng.

Với Mức Lương 1,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Techcombank Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcombank

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Head Office: 6 Quang Trung Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

