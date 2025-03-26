Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VIET LINK GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và triển khai các chiến dịch marketing đa kênh (Facebook, Instagram, Zalo, TikTok, YouTube...).

Viết content, thiết kế hình ảnh cơ bản, quản lý quảng cáo Facebook Ads, Google Ads.

Lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch quảng bá khóa học trên nền tảng LMS.

Quản lý website trung tâm, phát triển nội dung tab \"Tin tức\" và tối ưu SEO.

Phối hợp với đội ngũ học vụ, tư vấn tuyển sinh để đảm bảo chiến dịch marketing hiệu quả.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên mảng giáo dục.

Thành thạo Facebook Ads, Google Ads, SEO, Content Marketing.

Biết chỉnh sửa ảnh/video cơ bản là một lợi thế.

Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo, tư duy chiến lược.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy chiến dịch quảng bá LMS.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET LINK GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, thưởng theo hiệu suất.

Môi trường làm việc sáng tạo, chuyên nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng Marketing & Digital Marketing.

Cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn trong tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIET LINK GROUP

