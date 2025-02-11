Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MOVETECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đưa ra kế hoạch xây dựng thương hiệu: Nâng cao nhận thức, lòng tin của khách hàng, nâng cao độ phổ biến của thương hiệu.

Lên các ý tưởng nội dung và Triển khai các chương trình quảng cáo offline/ online hàng tháng - quý - năm, cách thức truyền thông nhằm tăng độ phủ thương hiệu. Hỗ trợ cho việc chuyển đổi tăng doanh thu.

Xây dựng quy chuẩn thương hiệu, kiểm soát hình ảnh các chi nhánh tuân thủ theo đúng quy chuẩn.

Phụ trách triển khai nội dung trên các kênh social: page, web.

Xử lý và giải quyết khủng hoảng truyền thông liên quan đến thương hiệu.

Thu thập, phân tích tổng hợp các số liệu liên quan đến kết quả thực hiện, lập ra báo cáo và đánh giá mức độ thành công của kế hoạch.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1 năm trở lên liên quan đến brand marketing.

Đã từng làm marketing thương hiệu và chạy thị trường cho thương hiệu.

Am hiểu về thị trường, am hiểu về làm đẹp, thẩm mỹ viện, spa, mỹ phẩm là một lợi thế.

Có khả năng viết bài, sáng tạo nội dung thu hút, phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu.

Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Có LAPTOP cá nhân.

Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 10tr-12tr + KPIs + thưởng. Thu nhập 20tr-30tr +

Xét duyệt tăng lương 6 tháng/lần. Lương thưởng minh bạch, có lộ trình.

Thưởng cuối năm, sinh nhật, team building đầy đủ.

Khách hàng là người nước ngoài vì vậy có điều kiện nâng cao tiếng Anh.

Được tùy chọn ngày nghỉ trong tháng.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MOVETECH

