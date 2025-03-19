Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- SN 39 Ngõ 44 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch và thực hiện triển khai chiến dịch Marketing do Ban giám đốc yêu cầu
- Phụ trách phát triển các kênh diễn đàn, mạng xã hội: Facebook, Zalo, Youtube
- Sản xuất nội dung Marketing
- Quản lý nội dung (viết bài), quản lý thông tin, hình ảnh của công ty
- Thực hiện các yêu cầu Marketing theo yêu cầu của Ban giám đốc
- Đăng bán sp trên trên các sàn thương mại điện tử ( Grab, Shopee, tiki

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chấp nhận cả sv mới ra trường và ưu tiên người đã có kinh nghiệm trên 6 tháng trở lên
- Có chuyên môn tốt về quản trị Web, Công nghệ thông tin, sử dụng một số phần mềm Marketing, Kinh nghiệm trong marketing online, Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet
- Nghiêm túc và cẩn thận trong công việc
- Có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm trong quá trình làm việc
- Nhanh nhay trong quá trình xử lý kịp thời và đúng các tình huống phát sinh trong công việc
- Có khả năng tổ chức, quản lý.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có khả năng học hỏi và phát triển cao
- Được đào tạo nghiệp vụ liên tục trong quá trình làm việc
- Các chế độ lương thưởng khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên

Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 39, Ngõ 44 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

