Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - SN 39 Ngõ 44 Phố Trần Thái Tông, Quận Cầu Giấy

- Lên kế hoạch và thực hiện triển khai chiến dịch Marketing do Ban giám đốc yêu cầu

- Phụ trách phát triển các kênh diễn đàn, mạng xã hội: Facebook, Zalo, Youtube

- Sản xuất nội dung Marketing

- Quản lý nội dung (viết bài), quản lý thông tin, hình ảnh của công ty

- Thực hiện các yêu cầu Marketing theo yêu cầu của Ban giám đốc

- Đăng bán sp trên trên các sàn thương mại điện tử ( Grab, Shopee, tiki

- Chấp nhận cả sv mới ra trường và ưu tiên người đã có kinh nghiệm trên 6 tháng trở lên

- Có chuyên môn tốt về quản trị Web, Công nghệ thông tin, sử dụng một số phần mềm Marketing, Kinh nghiệm trong marketing online, Có khả năng phân tích tốt, nắm bắt được xu hướng, tâm lý người dùng internet

- Nghiêm túc và cẩn thận trong công việc

- Có tinh thần học hỏi và có trách nhiệm trong quá trình làm việc

- Nhanh nhay trong quá trình xử lý kịp thời và đúng các tình huống phát sinh trong công việc

- Có khả năng tổ chức, quản lý.

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, có khả năng học hỏi và phát triển cao

- Được đào tạo nghiệp vụ liên tục trong quá trình làm việc

- Các chế độ lương thưởng khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Phúc Nguyên

