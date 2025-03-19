Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: -  Tầng 8, tòa VTC online, 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch Digital Marketing bao gồm:

- Cài đặt và tối ưu các quảng cáo trên sàn thương mại điện tử (Shopee, tiki, lazada,..) và các kênh Facebook, Tiktok, Google, Youtube,...

- Tham gia xây dựng ý tưởng và nội dung online (Landing Page / Fanpage / Video …)

- Phối hợp với bộ phận thiết kế để thực hiện các mẫu quảng cáo online (banner, landing page, post facebook …)

- Kiểm soát, quản lý và tối ưu hiệu quả các công cụ digital cho các chiến dịch.

- Quản lý và sử dụng ngân sách Digital marketing đúng và hiệu quả trong phạm vi ngân sách được duyệt.

- Thường xuyên cập nhật các xu hướng marketing online mới, chia sẻ trong team và áp dụng tối ưu. Cập nhật các hoạt động digital của đối thủ cạnh tranh báo cáo quản lý nhãn

- Hỗ trợ các hoạt động marketing, các dự án quảng bá và sự kiện (online và offline)

- Các công việc khác theo phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Dược…

Có máy tính cá nhân

Khả năng giao tiếp khéo léo, linh hoạt, xử lý tình huống tốt

Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Marketing trên 06 tháng hoặc thực sự yêu thích công việc Marketing.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 10.000.000 – 20.000.0000 (lương cứng lên đến 12tr)

Phụ cấp: thuê nhà 500.000 (sau 3 tháng)

Được đóng BHXH theo quy định của Pháp luật ngay sau khi ký HĐLĐ chính thức

Thưởng tháng thứ 13 và các ngày lễ tết trong năm

Tham gia du lịch hàng năm và các hoạt động thiện nguyện

Có cơ hội thăng tiến trở thành Leader

Thời gian làm việc: 8h-17h30 (T2 – hết sáng T7, nghỉ trưa 1,5h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MINH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin