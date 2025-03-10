Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 139 CTM Complex Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Lập kế hoạch, trực tiếp setup quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, google, tiktok

- Xử lý các vấn đề liên quan đến quảng cáo như page, via...

- Có khả năng viết kịch bản, viết content SEO

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có kinh nghiệm 6 tháng đến 1 năm vị trí Marketing/ Digital Marketing

-Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads,...

-Kỹ năng sáng tạo nội dung, hiểu biết về xu hướng trên mạng xã hội

-Có khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực cao

-Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

-Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc

-Cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn

- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ sau 3th làm việc.

- Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

- Môi trường các bạn trẻ trung, vui vẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin