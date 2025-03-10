Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 139 CTM Complex Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
-Lập kế hoạch, trực tiếp setup quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Zalo, google, tiktok
- Xử lý các vấn đề liên quan đến quảng cáo như page, via...
- Có khả năng viết kịch bản, viết content SEO
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có kinh nghiệm 6 tháng đến 1 năm vị trí Marketing/ Digital Marketing
-Am hiểu về các công cụ quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads,...
-Kỹ năng sáng tạo nội dung, hiểu biết về xu hướng trên mạng xã hội
-Có khả năng làm việc nhóm và chịu áp lực cao
-Chủ động, sáng tạo, có trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT Thì Được Hưởng Những Gì
-Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng
-Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc
-Cơ hội kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn
- Đóng BHXH, BHYT đầy đủ sau 3th làm việc.
- Có nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.
- Môi trường các bạn trẻ trung, vui vẻ, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC VNT
