Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Gece Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Gece Group
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Công Ty TNHH Gece Group

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Gece Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hudland Tower, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh digital (SEO, Google Ads, Facebook Ads,…)
- Lên kế hoạch triển khai video, photo shooting tại các events
- Sản xuất content trên các kênh truyền thông facebook, website, tiktok, youtube…
- Phân tích và đo lường hiệu quả các chiến dịch marketing
- Hiểu và vận hành được các tools digital: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console,...
- Trực fanpage, tiktok phản hồi thông tin khách hàng quan tâm tới dịch vụ công ty, cập nhật data vào kho dữ liệu
- Hỗ trợ cho các phạm vi công việc liên quan đến thiết kế như: poster, tờ rơi
- Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Digital Marketing; ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục
- Có kiến thức và kinh nghiệm về các kênh digital marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube,...)
- Có kỹ năng thiết kế tốt bằng Photoshop và AI là 1 lợi thế
- Quản lý thời gian tốt, cẩn thận, cầu tiến trong công việc.
- Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH Gece Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập trung bình 12-15 triệu/tháng
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ, đoàn kết. Cơ hội đào tạo tại nước ngoài và thăng tiến nghề nghiệp
- Được hưởng các chế độ phúc lợi chung của công ty và các chế độ du lịch hàng năm
Được hưởng các chế độ phúc lợi
- Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Gece Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Gece Group

Công Ty TNHH Gece Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Toà Hudland Tower, số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

