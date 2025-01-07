Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Gece Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hudland Tower, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing trên các kênh digital (SEO, Google Ads, Facebook Ads,…)

- Lên kế hoạch triển khai video, photo shooting tại các events

- Sản xuất content trên các kênh truyền thông facebook, website, tiktok, youtube…

- Phân tích và đo lường hiệu quả các chiến dịch marketing

- Hiểu và vận hành được các tools digital: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search Console,...

- Trực fanpage, tiktok phản hồi thông tin khách hàng quan tâm tới dịch vụ công ty, cập nhật data vào kho dữ liệu

- Hỗ trợ cho các phạm vi công việc liên quan đến thiết kế như: poster, tờ rơi

- Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên...

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên; ưu tiên các chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm Digital Marketing; ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục

- Có kiến thức và kinh nghiệm về các kênh digital marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, YouTube,...)

- Có kỹ năng thiết kế tốt bằng Photoshop và AI là 1 lợi thế

- Quản lý thời gian tốt, cẩn thận, cầu tiến trong công việc.

- Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm với công việc

Quyền Lợi

- Tổng thu nhập trung bình 12-15 triệu/tháng

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ, đoàn kết. Cơ hội đào tạo tại nước ngoài và thăng tiến nghề nghiệp

- Được hưởng các chế độ phúc lợi chung của công ty và các chế độ du lịch hàng năm

Được hưởng các chế độ phúc lợi

- Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển

