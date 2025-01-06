Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà EVĐ tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch marketing online & offline

Viết bài, tạo nội dung hấp dẫn cho website, mạng xã hội

Quay dựng video, hình ảnh quảng cáo

Phân tích hiệu quả các chiến dịch và báo cáo kết quả

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, triển lãm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan

Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung

Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Marketting của bộ phận kinh doanh phù hợp theo chính sách ban hành từ công ty và nhà máy.

Thực hiện báo cáo gửi lên công ty và nhà máy

Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn:Cạnh tranh thị trường cùng nhiều chế độ thưởng hấp dẫn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp:Được làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động, sáng tạo

Cơ hội thăng tiến:Nhanh chóng trở thành quản lý

Đào tạo bài bản:Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng

Chế độ đãi ngộ tốt:BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt

