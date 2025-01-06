Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toà nhà EVĐ tại Khu Công nghiệp Hoàng Mai, 431 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch marketing online & offline
Viết bài, tạo nội dung hấp dẫn cho website, mạng xã hội
Quay dựng video, hình ảnh quảng cáo
Phân tích hiệu quả các chiến dịch và báo cáo kết quả
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện, triển lãm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo nội dung
Theo dõi, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động Marketting của bộ phận kinh doanh phù hợp theo chính sách ban hành từ công ty và nhà máy.
Thực hiện báo cáo gửi lên công ty và nhà máy
Năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm cao
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn:Cạnh tranh thị trường cùng nhiều chế độ thưởng hấp dẫn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp:Được làm việc trong đội ngũ trẻ trung, năng động, sáng tạo
Cơ hội thăng tiến:Nhanh chóng trở thành quản lý
Đào tạo bài bản:Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng
Chế độ đãi ngộ tốt:BHXH, BHYT, thưởng Lễ, Tết, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Ô Tô Bắc Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
