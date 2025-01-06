Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 208 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Chạy Ads theo kế hoạch và ngân sách được giao theo dịch vụ
- Quản lý ngân sách quảng cáo hàng ngày theo mục tiêu
- Theo dõi và tối ưu các chiến dịch quảng cáo, tối ưu giá và tỷ lệ chuyển đổi (conversion rate)
- Chịu trách nhiệm phát triển và nâng cao năng suất marketing (theo KPI)
- Tối ưu dữ liệu quảng cáo, kết hợp với bộ phận Content older dữ liệu quảng cáo
- Luôn cập nhật các thuật toán mới của Facebook Ads & Tiktok

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu từ 1 năm kinh nghiệm chạy facebook ads...am hiểu về digital marketing.
- Ưu tiên từng chạy Ads ngành Spa Thẩm mỹ, Nha khoa hoặc các ngành dịch vụ khác ở phân khúc Khách hàng cao cấp
- Biết đo lường hiệu quả và bám sát KPI
- Có laptop cá nhân
- Ham học hỏi, chăm chỉ, cầu tiến
- Có trách nhiệm với ngân sách quảng cáo và mục tiêu công việc được giao

Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8-12 triệu (tùy level) + Phụ cấp + KPIs thưởng % doanh thu (tổng thu nhập 25-40 triệu), sẵn sàng deal lương nếu năng lực làm việc tốt
- Thưởng: Các ngày lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13, thưởng danh hiệu hàng năm, các khoản thưởng khác theo quy định của công ty.
- Chính sách phúc lợi: Phụ cấp ăn trưa 25,000 VNĐ/ngày đối với nhân viên chính thức, thưởng sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ theo chế độ công đoàn, du lịch, teambuilding, nghỉ mát hàng năm, được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, lộ trình thăng tiến rõ ràng, BHYT, BHTN, BHXH theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 208 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

