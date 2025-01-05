Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 98 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thực hiện các bước nghiên cứu và phân tích, từ đó lập kế hoạch tổng thể, định hướng chiến lược, lên checklist, viết proposal trình bày ý tưởng và chỉnh sửa kế hoạch theo quá trình tư vấn, thực hiện.

- Tham gia vào quá trình nhận yêu cầu, trao đổi thông tin và tư vấn các nội dung liên quan tới truyền thông, thương hiệu, marketing, sự kiện, kinh doanh.. nhằm mang lại giải pháp cho khách hàng.

- Lập Execution plan nhằm triển khai idea, content direction, hoạt động đa kênh.. điều phối các hoạt động để thực hiện thành công dự án.

- Vận hành chiến dịch theo kế hoạch đã đề ra, tối ưu chiến dịch và đảm bảo hiệu quả cao nhất về KPIs và chi phí; theo dõi, báo cáo và đưa ra đề xuất cải thiện chiến dịch khi triển khai.

- Hỗ trợ Account giải đáp thắc mắc, tham gia vào quá trình tư vấn và thuyết phục khách hàng.

- Điều chỉnh, cải tiến luồng công việc, quy trình trong các dự án để tăng hiệu quả làm việc.

- Xử lý các công việc phát sinh theo yêu cầu của BOD.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kiến thức vững và tư duy hiệu quả về thương hiệu, sản phẩm, truyền thông quảng cáo, bán hàng; có khả năng lập kế hoạch tổng thể theo yêu cầu của khách hàng và công ty.

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành liên quan truyền thông, marketing, kinh doanh, quản trị.

Có ít nhất 6 tháng trong vai trò tư vấn, định hướng kế hoạch truyền thông, marketing, xây dựng thương hiệu.. đã từng làm việc tại các Agency là một ưu thế.

Có kiến thức về xã hội tốt, nhạy bén với xu hướng thị trường. Tư duy logic, có năng lực đánh giá vấn đề và đưa ra giải pháp.

Tại Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: 08h30 – 18h00 từ Thứ 2 đến Sáng Thứ 7 hàng tuần (nghỉ trưa: 12h00 – 13h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng Công ty Truyền thông AZS Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.