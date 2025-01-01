Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo làm việc tại Long An thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Khu Đô Thị E.City Tân Đức,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai hạng mục nội dung trên các kênh truyền thông của nhà trường theo chỉ tiêu được giao.

- Quản lý và phát triển các kênh Social, đề xuất content sáng tạo dạng text/ video/ hình ảnh phù hợp với từng kênh truyền thông.

- Xây dựng chiến lược và kế hoạch Digital Marketing tiếp cận đúng đối tượng trên các nền tảng social.

- Phối hợp với các cơ quan báo đài, đối tác truyền thông, cơ quan ban ngành; Tìm kiếm và làm việc với các KOLs, đơn vị Agency, để triển khai các hoạt động hợp tác thúc đẩy tuyển sinh, thương hiệu.

- Đề xuất, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động truyền thông marketing thông qua các sự kiện, các sản phẩm truyền thông.

- Làm việc với các phòng ban liên quan để thực hiện nội dung và các công việc của bộ phận.

- Xử lý các công việc liên quan đến truyền thông, marketing khác theo phân công của Trưởng phòng/ người quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyênngành PR, truyền thông, marketing, báo chí hoặc chuyên ngành liên quan.

- Tiếng Anh giao tiếp; Tin học văn phòng.

- Có kỹ năng chụp ảnh, quay video.

- Có kỹ năng viết tốt, ngôn ngữ viết logic, mạch lạc.

-Kỹ năng lập kế hoạch truyền thông, biết nắm bắt và ứng dụng các xu hướng truyền thông hiện đại, biết cách sử dụng các công cụ hỗ trợ hoạt động truyền thông..

- Am hiểu và có hoạt động tích cực trên các kênh truyền thông xã hội.

- Có tinh thần trách nhiệm cao và chịu được áp lực trong công việc.

- Chăm chỉ, hoạt bát, ham học hỏi, thích ứng nhanh.

- Yêu thích công việc sáng tạo, thường xuyên cập nhật trend mới của giới trẻ.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo Thì Được Hưởng Những Gì

(Ứng viên ở Tp.HCM có xe đưa rướcCB-CNV đón tại KCN Tân Tạo)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghiệp Tân Tạo

