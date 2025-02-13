Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Toàn khu vực,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Khu vực: Long An, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Thuận

- Kênh bán hàng: GT - truyền thống.

- Quản lý đội ngũ PGs về: Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng và Trade Marketing cho Shop và người tiêu dùng, quản lý hàng tồn kho, trưng bày tại điểm bán.

- Thăm viếng và tạo mối quan hệ với Shop và người tiêu dùng.

- Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Phối hợp với Sales để triển khai chương trình bán hàng/promotion tại điểm bán theo chiến lược của Công ty.

- Quản lý quà tặng cho chương trình bán hàng/promotion tại các điểm bán.

- Phụ trách thống kê và phân tích các loại báo cáo.

- Đào tạo, động viên và hỗ trợ PGs phát huy tối đa khả năng làm việc.

- Kiểm tra hoạt động và sắp xếp lịch làm việc của PGs ở Field.

- Đề xuất tuyển dụng nhân sự và huấn luyện công việc cho đội ngũ ở Field.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.

- Có kinh nghiệm công việc tương đương về PG/Activation Supervisor, Trade Marketing Supervisor, Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, Sale Team Leader.....trong ngành hàng sữa/FMCG/consumer.

- Có kinh nghiệm, khả năng quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên với số lượng lớn.

- Có thể đi field và chịu được áp lực công việc cao.

- Kĩ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt: Làm báo cáo và phân tích, đọc hiểu số liệu.

Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản

- Trợ cấp tiền ăn, điện thoại

- Lương tháng 13

- Bảo hiểm theo quy định nhà nước đóng full lương

- Bảo hiểm Generali

- Chương trình đào tạo cho khối ngành sales, giám sát bán hàng theo chính sách của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam

