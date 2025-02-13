Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 20 - 25 Triệu

Công Ty Abbott Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công Ty Abbott Việt Nam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty Abbott Việt Nam

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Toàn khu vực,Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

- Khu vực: Long An, Cần Thơ, Tây Ninh, Bình Thuận
- Kênh bán hàng: GT - truyền thống.
- Quản lý đội ngũ PGs về: Thực hiện các bước trong quy trình bán hàng và Trade Marketing cho Shop và người tiêu dùng, quản lý hàng tồn kho, trưng bày tại điểm bán.
- Thăm viếng và tạo mối quan hệ với Shop và người tiêu dùng.
- Cập nhật hoạt động của đối thủ cạnh tranh.
- Phối hợp với Sales để triển khai chương trình bán hàng/promotion tại điểm bán theo chiến lược của Công ty.
- Quản lý quà tặng cho chương trình bán hàng/promotion tại các điểm bán.
- Phụ trách thống kê và phân tích các loại báo cáo.
- Đào tạo, động viên và hỗ trợ PGs phát huy tối đa khả năng làm việc.
- Kiểm tra hoạt động và sắp xếp lịch làm việc của PGs ở Field.
- Đề xuất tuyển dụng nhân sự và huấn luyện công việc cho đội ngũ ở Field.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, trung thực.
- Có kinh nghiệm công việc tương đương về PG/Activation Supervisor, Trade Marketing Supervisor, Giám sát bán hàng, Giám sát kinh doanh, Sales Supervisor, Sale Team Leader.....trong ngành hàng sữa/FMCG/consumer.
- Có kinh nghiệm, khả năng quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên với số lượng lớn.
- Có thể đi field và chịu được áp lực công việc cao.
- Kĩ năng sử dụng vi tính văn phòng tốt: Làm báo cáo và phân tích, đọc hiểu số liệu.

Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản
- Trợ cấp tiền ăn, điện thoại
- Lương tháng 13
- Bảo hiểm theo quy định nhà nước đóng full lương
- Bảo hiểm Generali
- Chương trình đào tạo cho khối ngành sales, giám sát bán hàng theo chính sách của tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Abbott Việt Nam

Công Ty Abbott Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Centec Tower, số 72-74 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

