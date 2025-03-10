Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8 Galaxy 3 Tố Hữu, Vạn Phúc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện các chiến lược Marketing cho các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
Nghiên cứu và đọc báo cáo đo lường về hiệu quả chuyển đổi của quảng cáo: ROI, ROAS, CTR,...
Sáng tạo, Edit video Content chạy quảng cáo
Đọc và cập nhật các thuật toán thay đổi của nền tảng Facebook, Tiktokshop
Không giới hạn ngân sách quảng cáo 10tr, 20tr, 50tr, 100tr/ ngày
Được chạy Scan, black, tút,.. khi có ngân sách (Theo Mùa)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Test sản phẩm, chạy đa dạng thị trường
Test sản phẩm theo đề xuất của leader

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng về Facebook Ads
Sử dụng Canva, Cs, Camtasia,... phục vụ thiết kế ảnh, cắt ghép video
Có laptop cá nhân
Biết sử dụng Excel, trang tính Google Sheet

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7-10 triệu (deal lương trực tiếp trong buổi phỏng vấn, lương cứng có thể upto 10 triệu) + 300k phụ cấp + 500k chuyên cần + 1-2% KPI + Thưởng ngày + Thưởng top + Thưởng lễ (trung bình thu nhập 15 triệu – 30 triệu)
Được thực hành và làm việc trong môi trường thoải mái, năng động, sáng tạo.
- Thưởng ngày: thưởng 1% nếu DT cán mốc 10tr, 20tr, 30tr, 40tr, 50tr / ngày
- Đóng góp ý tưởng sản phẩm hưởng 1-2% doanh thu của sản phẩm đó (test sản phẩm)
- Thưởng tích lũy DT năm
- Tham gia các hoạt động của công ty: team building, đá bóng, …
- Thưởng lễ tết, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau
- Lộ trình thăng tiến lên Phó Leader, Leader Marketing, Giám đốc, Đối tác
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 đầy đủ
Hoạt động thể thao, Đá bóng, thể thao trí tuệ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HUY LONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Galaxy 3 Đường Tố Hữu, P Vạn Phúc, Q Hà Đông

