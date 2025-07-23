Tuyển Nhân viên Marketing Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Mức lương 18 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20, đường số 3, KDT Vạn Phúc, Hiệp Bình, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

• Phụ trách nội dung cho fanpage, ..Lên kế hoạch triển khai nội dung cho các chiến dịch trên các kênh social: Facebook, Youtube, Tiktok, ...

• Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá

• Có kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả của nội dung

• Quản lý, phản hồi các tin nhắn trên các nền tảng trên.

• Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện offline

• Tham gia vào các hội nhóm liên quan đến mảng kinh doanh của công ty

• Các công việc được cấp trên phân công

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ, từ 23 tuổi trở lên

• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan đến marketing

• Sử dụng thành thạo Canva/Photoshop /Lightroom và các phần mềm liên quan.

• Ưu tiên có kinh nghiệm ở các đơn vị B2B, hoặc mảng máy móc thiết bị

• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt

• Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.

