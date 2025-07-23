Tuyển Nhân viên Marketing Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20, đường số 3, KDT Vạn Phúc, Hiệp Bình, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

• Phụ trách nội dung cho fanpage, ..Lên kế hoạch triển khai nội dung cho các chiến dịch trên các kênh social: Facebook, Youtube, Tiktok, ...
• Viết bài, đăng bài lên các blog, diễn đàn, mạng xã hội để quảng bá
• Có kỹ năng phân tích, đánh giá hiệu quả của nội dung
• Quản lý, phản hồi các tin nhắn trên các nền tảng trên.
• Lên kế hoạch và tổ chức các sự kiện offline
• Tham gia vào các hội nhóm liên quan đến mảng kinh doanh của công ty
• Các công việc được cấp trên phân công

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nam/Nữ, từ 23 tuổi trở lên
• Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành có liên quan đến marketing
• Sử dụng thành thạo Canva/Photoshop /Lightroom và các phần mềm liên quan.
• Ưu tiên có kinh nghiệm ở các đơn vị B2B, hoặc mảng máy móc thiết bị
• Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
• Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.

Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: B48, Nội Khu Nam Thông 1C, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

