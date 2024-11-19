Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Javi làm việc tại Long An thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Đường Số 2, Kcn Xuyên Á, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa, Long An - Khu Công Nghiệp Nhị Xuân, Hóc Môn, Hồ Chí Minh, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trực tuyến trên Google, Facebook và nhiều nền tảng khác.

Tạo nội dung sáng tạo, hấp dẫn cho các kênh truyền thông xã hội, website, blog và marketing.

Thực hiện các chiến lược SEO, tối ưu hóa nội dung và cấu trúc website.

Sử dụng các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Insights để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Quản lý ngân sách marketing online, đảm bảo chi phí quảng cáo được sử dụng hiệu quả.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing online.

Am hiểu về các công cụ và nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads, SEO, SEM, v.v.

Kỹ năng viết lách tốt và sáng tạo trong nội dung.

Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty TNHH Javi Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH theo quy định

Thưởng lễ, tết, lì xì, thưởng chuyên cần, thâm niên, lương tháng 13, sinh nhật, thưởng 6 tháng đầu năm,....

Chế độ cơm trưa tại công ty.

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh.

Thời gian làm việc: từ thứ 2-thứ 7, 7h30-16h30, riêng thứ 7 về lúc 16h00.

Địa điểm làm việc: Lô LE6-02, đường số 2, KCN Xuyên Á, Đức Hoà, Long An (giáp ranh với Hóc Môn). Sau tết làm việc tại KDC Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM.

Cách Thức Ứng Tuyển

