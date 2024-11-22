Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kinh Doanh Siêu Việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Siêu Việt
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đồng Nai:
- 100/57 Đoàn Văn Cự, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Xây dựng, quản lý, update sản phẩm lên trên web của công ty .
Đăng tải sản phẩm lên tất cả trang sàn thương mại điện tử như shoppe , lazada , sendo , facebook …
Quản lý, xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử .
Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới
Chạy doanh số hàng tháng , hưởng hoa hồng từ doanh số kiếm được .
Thu hồi công nợ.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/nữ ,biết word , excell , nhanh nhẹn , hòa đồng .
Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng, chuyên ngành kinh doanh, MKT, IT.
Chấp nhận Đào tạo nhân viên mới tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online
Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng, chuyên ngành kinh doanh, MKT, IT.
Chấp nhận Đào tạo nhân viên mới tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online
Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Siêu Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Lương Tháng 13;
Du lịch hằng năm;
Chế độ tăng lương theo định kỳ 2 lần/năm.
Thưởng cá nhân, lễ tết…
Môi trường trẻ trung năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH.
Du lịch hằng năm;
Chế độ tăng lương theo định kỳ 2 lần/năm.
Thưởng cá nhân, lễ tết…
Môi trường trẻ trung năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Kinh Doanh Siêu Việt
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI