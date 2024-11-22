Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Kinh Doanh Siêu Việt làm việc tại Đồng Nai thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - 100/57 Đoàn Văn Cự, Tam Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

Xây dựng, quản lý, update sản phẩm lên trên web của công ty .

Đăng tải sản phẩm lên tất cả trang sàn thương mại điện tử như shoppe , lazada , sendo , facebook …

Quản lý, xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử .

Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới

Chạy doanh số hàng tháng , hưởng hoa hồng từ doanh số kiếm được .

Thu hồi công nợ.

Yêu Cầu Công Việc

Nam/nữ ,biết word , excell , nhanh nhẹn , hòa đồng .

Tốt nghiệp tối thiểu cao đẳng, chuyên ngành kinh doanh, MKT, IT.

Chấp nhận Đào tạo nhân viên mới tốt nghiệp, ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng online

Quyền Lợi Được Hưởng

Lương Tháng 13;

Du lịch hằng năm;

Chế độ tăng lương theo định kỳ 2 lần/năm.

Thưởng cá nhân, lễ tết…

Môi trường trẻ trung năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Được hưởng đầy đủ chính sách BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển

