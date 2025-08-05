Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 270 - 369, Quốc lộ 51, Phường An Hoà, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing

Quản lý, theo dõi các hoạt động liên quan Marketing giữa công ty với Isuzu Việt Nam.

Tương tác nghiệp vụ với Marketing Isuzu Việt Nam.

Nghiên cứu thị trường, thu thập và phân tích dữ liệu, tham mưu và tư vấn cho BGĐ trong việc quảng bá thương hiệu Isuzu đến khách hàng.

Lập và triển khai các kế hoạch Marketing.

Quản trị Website công ty, Fanpage Facebook, Zalo,…Xây dựng nội dung đăng tải thường xuyên và không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Báo cáo công việc theo yêu cầu của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên liên quan đến ngành Marketing

Có kiến thức về các sản phẩm , thị trường ô tô,…

Kỹ năng mềm như: giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, báo cáo,…

Khả năng lập kế hoạch, Kỹ năng làm việc nhóm

Khả năng Digital Marketing.

Tại Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật, khám sức khỏe định kỳ và các phúc lợi khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH DV-TM Tấn Phát Đạt

