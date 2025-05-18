Tuyển Nhân viên Marketing Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 124 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

· Lập kế hoạch chi tiết về thời gian, chi phí và hạng mục cách thức triển khai marketing dự án theo từng giai đoạn cụ thể.

· Định hướng và kiểm soát các đơn vị phân phối sản phẩm trong các hoạt động truyền thông marketing.

· Trực tiếp triển khai các hạng mục công việc trong kế hoạch marketing và báo cáo quản lý trực tiếp.

· Theo dõi, tổng hợp và đánh giá hiệu quả và đưa ra giải pháp của từng chương trình Truyền thông - Marketing theo từng giai đoạn

· Báo cáo kết quả thực hiện, thường xuyên cập nhật tiến độ bán hàng và doanh số thực tế để điều chỉnh các hoạt động MKT cho phù hợp thực tế. Quản trị hiệu quả ngân sách MKT nhằm đảm bảo phối hợp hài hòa các kênh, công cụ quảng cáo cho từng giai doạn

· Thực hiện các công việc liên quan đến công tác marketing và truyền thông khác theo chỉ đạo của TBP Marketing, TP Marketing và Ban giám đốc.

· Thực hiện xin phép các chương trình khuyến mãi, các chính sách bán hàng trên sở công thương theo từng dự án

· Nghiên cứu và phân tích thị trường và nắm bắt xu hướng (khách hàng và đối thủ…). Phối hợp với bộ phận Phát triển sản phẩm và Kinh doanh trong quá trình nghiện cứu tiền phát triển nhằm định hướng truyền thông tiếp thị hiệu quả cho dự án ngay từ giai đoạn đầu của dự án

· Phối hợp với bộ phận Ban kinh doanh trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án nhằm thu thập, tổng hợp các thông tin thị trường của Công ty và các đối thủ cạnh tranh, định vị khách hàng tiềm năng, phân tích toàn diện dự án, điểm mạnh/ ưu điểm dự án để xây dựng kế hoạch truyền thông MKT

1. YÊU CẦU:

· Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing tại các trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Thương Mại,…

· Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, đã làm việc tại các Chủ đầu tư/ Tập đoàn BĐS lớn

· Có sự am hiểu và kiến thức tốt về thị trường bất động sản, có kinh nghiệm phân tích thị trường

· Có ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch Marketing

· Có kiến thức sâu, rộng về Marketing, công cụ Marketing

· Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình tốt

· Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc là 1 lợi thế

2. QUYỀN LỢI:

· Mức lương thỏa thuận theo năng lực của ứng viên

· Ăn trưa miễn phí tại căng tin của Tập đoàn

· Thưởng tháng lương 13, thưởng theo kết quả làm việc, thưởng các ngày Lễ trong năm.

· Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

· Đầy đủ các chế độ Công đoàn: hiếu hỉ, ốm đau, thai sản,…

· Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm và tham gia các sự kiện của Tập đoàn

· Được chiết khấu cao khi mua các sản phẩm của Tập đoàn

· Được tài trợ chi phí (vé máy bay, lưu trú, ăn uống, đi lại) khi đi công tác nếu có

· Chính sách thưởng dành cho con CBNV khi đạt thành tích học tập tốt

· Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và nhiều cơ hội thăng tiến

· Thời gian làm việc: 8h - 17h từ thứ 2 – sáng thứ 7

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông, Bất động sản

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin