Tuyển Nhân viên Marketing CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VA.03A - 5, Hoàng Thành Villas, KDT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lập kế hoạch định hướng chiến lược – nội dung Marketing cho công ty.

Xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông bên ngoài và nội bộ thông qua các phương tiện truyền thông : facebook, tiktok,... hiệu quả.

Phối hợp cùng bộ phận tư vấn quay video, hình ảnh.

Một số công việc khác liên quan đến marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành có liên quan.

Năng động, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Am hiểu về các công cụ hỗ trợ marketing của facebook, tiktok,...

Có kinh nghiệm marketing và hiểu biết về du học là một lợi thế.

Tại CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 8,000,000 -12,000,000 (thỏa thuận tùy theo năng lực)

Được đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, có cơ hội phát triển bản thân

Hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.