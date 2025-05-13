Tuyển Nhân viên Marketing CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: VA.03A
- 5, Hoàng Thành Villas, KDT Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lập kế hoạch định hướng chiến lược – nội dung Marketing cho công ty.
Xây dựng và quản lý các chiến dịch truyền thông bên ngoài và nội bộ thông qua các phương tiện truyền thông : facebook, tiktok,... hiệu quả.
Phối hợp cùng bộ phận tư vấn quay video, hình ảnh.
Một số công việc khác liên quan đến marketing.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp ĐH/CĐ các chuyên ngành có liên quan.
Tại CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương : 8,000,000 -12,000,000 (thỏa thuận tùy theo năng lực)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SEC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
