Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư INTRACOM 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Phụ trách các chiến dịch chạy quảng cáo, chịu trách nhiệm về dữ liệu, ngân sách, kiểm soát các chỉ số để tối ưu chiến dịch, báo cáo đều hàng ngày

Thiết kế ladipage thiết kế nội dung quảng cáo (content, video, web,...)

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop

Kinh nghiệm: chạy quảng cáo nền tảng fb và các nền tảng khác từ 3- 6 tháng

Kỹ năng: Biết edit video thiết kế ảnh cơ bản bằng các phần mềm

Thái độ: Năng động, có tinh thần học hỏi cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7tr + % doanh số + thưởng tuần, tháng (thu nhập từ 10-20tr)

Chạy ads với \"\"ngân sách lớn\"\" vừa học vừa thực chiến làm đến đâu hiểu đến đó.

Được kèm 1.1 cầm tay chỉ việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247

