Tuyển Nhân viên Marketing HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247
Mức lương
7 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Chung cư INTRACOM 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 20 Triệu
Phụ trách các chiến dịch chạy quảng cáo, chịu trách nhiệm về dữ liệu, ngân sách, kiểm soát các chỉ số để tối ưu chiến dịch, báo cáo đều hàng ngày
Thiết kế ladipage thiết kế nội dung quảng cáo (content, video, web,...)
Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop
Kinh nghiệm: chạy quảng cáo nền tảng fb và các nền tảng khác từ 3- 6 tháng
Kỹ năng: Biết edit video thiết kế ảnh cơ bản bằng các phần mềm
Thái độ: Năng động, có tinh thần học hỏi cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Kinh nghiệm: chạy quảng cáo nền tảng fb và các nền tảng khác từ 3- 6 tháng
Kỹ năng: Biết edit video thiết kế ảnh cơ bản bằng các phần mềm
Thái độ: Năng động, có tinh thần học hỏi cầu tiến, chịu được áp lực công việc.
Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 7tr + % doanh số + thưởng tuần, tháng (thu nhập từ 10-20tr)
Chạy ads với \"\"ngân sách lớn\"\" vừa học vừa thực chiến làm đến đâu hiểu đến đó.
Được kèm 1.1 cầm tay chỉ việc.
Chạy ads với \"\"ngân sách lớn\"\" vừa học vừa thực chiến làm đến đâu hiểu đến đó.
Được kèm 1.1 cầm tay chỉ việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH ĐỒ TỐT 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI