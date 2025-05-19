Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES
Ngày đăng tuyển: 19/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/06/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 245 Hải Âu 2, Đa Tốn, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Viết content
• Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing online & offline tìm kiếm nguồn khách cho công ty
• Thiết kế hình ảnh, banner truyền thông, ấn phẩm sự kiện
• Dựng video highlight các hoạt động/sự kiện của công ty
• Quản lý nội dung trên các kênh Facebook, Website, Zalo, TikTok…
• Hỗ trợ tổ chức sự kiện, phân tích hiệu quả chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm Marketing hoặc thiết kế từ 1 năm trở lên
• Sử dụng tốt Photoshop, Canva (biết dựng video là lợi thế)
• Năng động, sáng tạo, làm việc nhóm tốt
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: 10-12 triệu+thưởng doanh số /tháng
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
• Thưởng hiệu quả công việc, lễ Tết, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 245 Hải Âu 2, Vinhome Ocean Park ,Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

