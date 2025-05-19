Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 245 Hải Âu 2, Đa Tốn, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Viết content

• Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing online & offline tìm kiếm nguồn khách cho công ty

• Thiết kế hình ảnh, banner truyền thông, ấn phẩm sự kiện

• Dựng video highlight các hoạt động/sự kiện của công ty

• Quản lý nội dung trên các kênh Facebook, Website, Zalo, TikTok…

• Hỗ trợ tổ chức sự kiện, phân tích hiệu quả chiến dịch truyền thông

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm Marketing hoặc thiết kế từ 1 năm trở lên

• Sử dụng tốt Photoshop, Canva (biết dựng video là lợi thế)

• Năng động, sáng tạo, làm việc nhóm tốt

• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập hấp dẫn: 10-12 triệu+thưởng doanh số /tháng

• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung

• Thưởng hiệu quả công việc, lễ Tết, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES

