Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 245 Hải Âu 2, Đa Tốn, Gia Lâm, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
• Viết content
• Xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing online & offline tìm kiếm nguồn khách cho công ty
• Thiết kế hình ảnh, banner truyền thông, ấn phẩm sự kiện
• Dựng video highlight các hoạt động/sự kiện của công ty
• Quản lý nội dung trên các kênh Facebook, Website, Zalo, TikTok…
• Hỗ trợ tổ chức sự kiện, phân tích hiệu quả chiến dịch truyền thông
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm Marketing hoặc thiết kế từ 1 năm trở lên
• Sử dụng tốt Photoshop, Canva (biết dựng video là lợi thế)
• Năng động, sáng tạo, làm việc nhóm tốt
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản
• Sử dụng tốt Photoshop, Canva (biết dựng video là lợi thế)
• Năng động, sáng tạo, làm việc nhóm tốt
• Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES Thì Được Hưởng Những Gì
• Thu nhập hấp dẫn: 10-12 triệu+thưởng doanh số /tháng
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
• Thưởng hiệu quả công việc, lễ Tết, du lịch hàng năm
• Môi trường làm việc năng động, trẻ trung
• Thưởng hiệu quả công việc, lễ Tết, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN YD HOMES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI