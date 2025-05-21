Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: ô 6,7
- liền kề 2
- Tiểu Khu Đô Thị Mới Vạn Phúc, P.Vạn Phúc HN, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo.
- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok theo ngân sách được duyệt.
- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads.
- Set up chuyển đổi vít ads.
- Thu thập, phân tích và đánh giá các trend để đề xuất các phương án để kênh bắt trend theo thị trường
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 1998 - 2004
- Có laptop cá nhân phục vụ công việc.
- Ưu tiên có kinh nghiệm chạy ads.
- Có kinh nghiệm chạy và tối ưu camp chuyển đổi.
- Có khả năng nắm bắt tốt nhu cầu thị hiếu của thị trường.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Alifaco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
