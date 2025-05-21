Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH MTV Alifaco làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

- Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo.

- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook, Tiktok theo ngân sách được duyệt.

- Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads.

- Set up chuyển đổi vít ads.

- Thu thập, phân tích và đánh giá các trend để đề xuất các phương án để kênh bắt trend theo thị trường