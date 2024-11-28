Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng, đối tác tiềm năng để hỗ trợ quản lý.
Triển khai trực tiếp các chiến dịch truyền thông trên các kênh online (Facebook, Google, TikTok,...) và hoạt động offline (sự kiện, quan hệ đối tác,...) nhằm quảng bá và thu hút học viên hiệu quả.
Nghiên cứu, phân tích các yếu tố liên quan đến thị trường, đối thủ cạnh tranh, phản hồi khách hàng và báo cáo kết quả cho quản lý.
Tạo và phát triển nội dung cho website, các kênh social media, sự kiện, quảng cáo với mục tiêu xây dựng thương hiệu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm việc 1 - 3 năm trong lĩnh vực marketing, ưu tiên có kinh nghiệm trong các công ty giáo dục.
Có tư duy marketing tốt, có kinh nghiệm về quản lý các kênh social media cơ bản.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Nhiệt tình, cởi mở, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm.
Ưu tiên:
Ứng viên có thể giao tiếp tiếng Hàn hoặc tiếng Anh
Có hiểu biết về
Có chỉnh sửa ảnh và edit video cơ bản

Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, lương cứng 10tr + hoa hồng
Thử việc 100% lương cứng, đóng BHXH, tính hoa hồng như nhân viên chính thức.
Review lương định kỳ; Thưởng 2 lần/năm theo chính sách chung của công ty.
Các khóa tiếng Anh và tiếng Hàn miễn phí.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc trẻ, đề cao tính chủ động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Coninco Tower, Số 4 Tôn Thất Tùng, Trung Tự, Đống Đa, HN

