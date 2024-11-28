Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: số 18 Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm quảng cáo in ấn như tờ rơi, poster, standee, backdrop...

- Thiết kế các sản phẩm truyền thông online như banner cho các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, sự kiện, và các hoạt động Marketing của Công ty.

- Làm đầu mối triển khai các chương trình Marketing

- Chịu trách nhiệm trong việc truyền thông văn hóa Công ty.

- Khảo sát thị trường, xây dựng kế hoạch Marketing kinh doanh, dịch vụ: các chương trình sự kiện lái thử...

- Đăng tin, viết bài, quản lý nội dung website, fanpage Công ty.

- Lập kế hoạch MKT theo tháng, quý và dự trù tài chính cho các chương trình Marketing

- Giám sát đơn đặt hàng và giá mua với các đối tác, nhà cung cấp ấn vật phẩm MKT...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc.

- Có kinh nghiệm marketing online, viết bài , ưu tiên ứng viên có am hiểu về lĩnh vực ô tô và kinh doanh ô tô.

- Hiểu biết các dịch vụ Marketing Online: Google Adwords, Google Display, Netword, Facebook, SEO, Forum seedings...

- Kỹ năng chạy qc fb/google/ photoshop/ lên kế hoạch trước-trong-sau chương trình/ hoàn thiện báo cáo sau chương trình.

-Tốt nghiệp từ CĐ trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ cơm trưa

+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

+ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

+ Tham gia đầy đủ chế độ BHXH-BHYT-BHTN.

+ Thưởng lễ, tết

+ Tham gia nghỉ mát, teambuilding hàng năm.

+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN

