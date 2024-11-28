Tuyển Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN

Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: số 18 Nguyễn Văn Linh, Phường Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm quảng cáo in ấn như tờ rơi, poster, standee, backdrop...
- Thiết kế các sản phẩm truyền thông online như banner cho các chương trình ưu đãi, khuyến mãi, sự kiện, và các hoạt động Marketing của Công ty.
- Làm đầu mối triển khai các chương trình Marketing
- Chịu trách nhiệm trong việc truyền thông văn hóa Công ty.
- Khảo sát thị trường, xây dựng kế hoạch Marketing kinh doanh, dịch vụ: các chương trình sự kiện lái thử...
- Đăng tin, viết bài, quản lý nội dung website, fanpage Công ty.
- Lập kế hoạch MKT theo tháng, quý và dự trù tài chính cho các chương trình Marketing
- Giám sát đơn đặt hàng và giá mua với các đối tác, nhà cung cấp ấn vật phẩm MKT...

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhiệt huyết trong công việc, có khả năng làm việc độc lập với cường độ cao sáng tạo trong công việc.
- Có kinh nghiệm marketing online, viết bài , ưu tiên ứng viên có am hiểu về lĩnh vực ô tô và kinh doanh ô tô.
- Hiểu biết các dịch vụ Marketing Online: Google Adwords, Google Display, Netword, Facebook, SEO, Forum seedings...
- Kỹ năng chạy qc fb/google/ photoshop/ lên kế hoạch trước-trong-sau chương trình/ hoàn thiện báo cáo sau chương trình.
-Tốt nghiệp từ CĐ trở lên

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN Thì Được Hưởng Những Gì

+ Hỗ trợ cơm trưa
+ Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
+ Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
+ Tham gia đầy đủ chế độ BHXH-BHYT-BHTN.
+ Thưởng lễ, tết
+ Tham gia nghỉ mát, teambuilding hàng năm.
+ Được đào tạo, hướng dẫn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH AN HƯNG YÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 317 đường Nguyễn Văn Linh, Phường An Tảo, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

