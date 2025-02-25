Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
- Hà Nội: Tân Hội
- Đan Phượng
- Hà Nội ( Cạnh sân bóng Tân Hội), Đan Phượng, Huyện Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Chạy quảng cáo theo chiến dịch đại lý, cân đối ngân sách, báo cáo kết quả
Hỗ trợ nhân sự công ty chạy QC theo yêu cầu, tạo ladipage
Hỗ trợ xử lý các vấn đề trong TH các đội tự chạy ( fix lỗi, tối ưu hóa,...)
Cập nhật tiến độ, thông tin dự án ( quay - bay flycam,..)
Báo cáo, nghiệm thu các chiến dịch quảng cáo, reup post bài theo yêu cầu của CĐT
Cập nhật các bài viết mới lên Fanpage Bất Động Sản do Công ty quản lý và các Group
Hỗ trợ SK nội bộ công ty, sự kiện CĐT
Quản lý các thiết bị, tài sản của Phòng MKT được bàn giao tại chi nhánh, các tài sản phục vụ cho SK.
Hỗ trợ các Công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, chăm chỉ, chủ động, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên nhân sự đã làm tại các sàn giao dịch BĐS, có kinh nghiệm hỗ trợ sự kiện của CĐT
Có tinh thần học hỏi, tinh thần cầu tiến.
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, chăm chỉ, không ngại công việc, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên NAM
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết
Phụ cấp 200.000 điện thoại
Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT , phúc lợi...theo quy định.
Được đào tạo các kiến thức về Bất Động Sản để phục vụ cho công việc.
Du lịch, Teambuilding, Tiệc cuối năm.
Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, vô cùng thoải mái
Thời gian làm việc: 9h sáng - 17h30 nghỉ trưa 2 tiếng từ T2 đến sáng T7
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
