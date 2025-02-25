Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tân Hội - Đan Phượng - Hà Nội ( Cạnh sân bóng Tân Hội), Đan Phượng, Huyện Đan Phượng

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chạy quảng cáo theo chiến dịch đại lý, cân đối ngân sách, báo cáo kết quả

Hỗ trợ nhân sự công ty chạy QC theo yêu cầu, tạo ladipage

Hỗ trợ xử lý các vấn đề trong TH các đội tự chạy ( fix lỗi, tối ưu hóa,...)

Cập nhật tiến độ, thông tin dự án ( quay - bay flycam,..)

Báo cáo, nghiệm thu các chiến dịch quảng cáo, reup post bài theo yêu cầu của CĐT

Cập nhật các bài viết mới lên Fanpage Bất Động Sản do Công ty quản lý và các Group

Hỗ trợ SK nội bộ công ty, sự kiện CĐT

Quản lý các thiết bị, tài sản của Phòng MKT được bàn giao tại chi nhánh, các tài sản phục vụ cho SK.

Hỗ trợ các Công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Digital ít nhất 06 tháng

Nhiệt tình, chăm chỉ, chủ động, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên nhân sự đã làm tại các sàn giao dịch BĐS, có kinh nghiệm hỗ trợ sự kiện của CĐT

Có tinh thần học hỏi, tinh thần cầu tiến.

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, chăm chỉ, không ngại công việc, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên NAM

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 8.000.000 - 12.000.000 / tháng + thưởng thu nhập trên 15.000.000 triệu / tháng

Thưởng dự án, thưởng quý, thưởng tháng 13, các ngày lễ tết

Phụ cấp 200.000 điện thoại

Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT , phúc lợi...theo quy định.

Được đào tạo các kiến thức về Bất Động Sản để phục vụ cho công việc.

Du lịch, Teambuilding, Tiệc cuối năm.

Môi trường làm việc: Năng động, trẻ trung, vô cùng thoải mái

Thời gian làm việc: 9h sáng - 17h30 nghỉ trưa 2 tiếng từ T2 đến sáng T7

