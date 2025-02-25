Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 1 LK9 Tổng cục V, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Lên camp test và chạy quảng cáo sản phẩm
Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trực tuyến Facebook
Đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo
Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra.
Quản lý chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai
Một số công việc khác theo phân công
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng
Nam/Nữ tuổi 18 – 26
Có khả năng giao tiếp, phân tích tổng hợp, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nam/Nữ tuổi 18 – 26
Có khả năng giao tiếp, phân tích tổng hợp, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 8tr + % Doanh số (theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa
8tr + % Doanh số (theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa
Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được công ty đầu tư các khoá học ngoại bộ để nâng cao năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ lễ, nghỉ phép…
Nghỉ 01 ngày/ tháng có lương
Thời gian làm việc: từ 8h30_ 17h30 từ T2 đến T7, (T7 được về sớm)
8tr + % Doanh số (theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa
Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được công ty đầu tư các khoá học ngoại bộ để nâng cao năng lực
Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ lễ, nghỉ phép…
Nghỉ 01 ngày/ tháng có lương
Thời gian làm việc: từ 8h30_ 17h30 từ T2 đến T7, (T7 được về sớm)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI