Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 LK9 Tổng cục V, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên camp test và chạy quảng cáo sản phẩm

Triển khai và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trực tuyến Facebook

Đánh giá và thay đổi để phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch quảng cáo

Báo cáo, thống kê, phân tích các số liệu quảng cáo, chuyển đổi và đưa ra phương án tối ưu hiệu quả nhằm bám sát tiến độ và kế hoạch đề ra.

Quản lý chi phí và hiệu quả các chiến dịch triển khai

Một số công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng

Nam/Nữ tuổi 18 – 26

Có khả năng giao tiếp, phân tích tổng hợp, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8tr + % Doanh số (theo năng lực) + Phụ cấp ăn trưa

Được làm trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được công ty đầu tư các khoá học ngoại bộ để nâng cao năng lực

Được hưởng đầy đủ các chế độ được quy định trong Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ lễ, nghỉ phép…

Nghỉ 01 ngày/ tháng có lương

Thời gian làm việc: từ 8h30_ 17h30 từ T2 đến T7, (T7 được về sớm)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN IKEMEN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin