Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 03 - TT7 - Khu Đô Thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

1, Xây dựng chiến lược maketing

- Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công Ty.

- Tham mưu, xây dựng và thực hiện kế hoạch việc hoạch định chiến lược, kế hoạch marketing xây dựng thương hiệu trong từng giai đoạn cụ thể bám sát chiến lược định vị thương hiệu, xây dựng và phát triển thương hiệu rõ ràng

- Thiết lập ngân sách marketing, trình Giám đốc duyệt. Chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, triển khai và giám sát các hoạt động Marketing phục vụ việc Xây dựng, quảng bá và phát triển hình ảnh, sản phẩm Công ty ra thị trường.

- Xác định các nhu cầu khách hàng. Đồng thời đảm bảo toàn bộ team nắm được các yêu cầu mới của Khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của Công ty.

- Đề xuất các ý tưởng Marketing nhạy bén, sáng tạo.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ; Thực hiện báo cáo công việc tới công ty và chịu trách nhiệm về hiệu quả công việc của Phòng.

- Thực hiện các công việc trong Công ty theo đúng các quy trình đã được phê duyệt của Công ty;

- Lên kế hoạch và triển khai sản xuất các nội dung chăm sóc và phát triển kênh tiktok, fanpage, website,youtube... với đa hình thức: ảnh, text, video ( 4 tháng tới ưu tiên phát triển kênh Facebook + Tiktok)

- Báo cáo hàng tuần các chỉ số đo lường phát triển kênh social mkt triển khai

- Báo cáo kết quả công việc của toàn phòng theo ngày/ tuần/ tháng

2, Branding

- Phát triển định vị thương hiệu một cách rõ ràng qua việc xây dựng uy tín trên các nền tảng.

- Nghiên cứu thị trường, thực hiện phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh.

- Tham mưu cho Giám Đốc về truyền thông, nhận diện và phát triển thương hiệu.

3, Quản lý nhân sự

- Phân công công việc, xây dựng các quy trình làm việc, KPI công việc cho nhân sự của phòng truyền thông MKT

- Tuyển dụng và có quy trình đào tạo phát triển năng lực nhân sự thường xuyên.

- Khả năng lãnh đạo, quản lý, giám sát kiểm tra và điều phối công việc.

- Kỹ năng đào tạo, định hướng cho nhân viên. Sử dụng thành thạo tin học văn phòng. Có lap top cá nhân.

- Có tầm nhìn chiến lược, khả năng phân tích thị trường, khả năng phân tích đối thủ cạnh tranh của công ty.

- Có khả năng lãnh đạo và điều hành công việc của công ty một cách độc lập theo định hướng phát triển của công ty

- Có khả năng ngoại giao và xử lý tình huống linh hoạt trong các trường hợp cần thiết.

- Có kiến thức về chuyên ngành Marketing cũng như khả năng trình bày, đàm phán và thuyết phục khách hàng.

- Có kiến thức về báo chí, khả năng biên tập và xử lý thông tin để phục vụ công việc..

- Yêu cầu về trình độ, học vấn, kiến thức: Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành kinh tế, Marketing, báo chí truyền thông về mảng thực phẩm là 1 lợi thế.

- Yêu cầu về kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Yêu cầu độ tuổi dưới 40t

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc: 8h-12h & 13h-17h (Từ thứ 2 đến thứ 7)

- Địa chỉ: Số 03-TT7-Khu Đô Thị Văn Phú - Hà Đông

- Thu nhập : KP+ thưởng từ 20 đến 40tr/Tháng

- Được tổ chức đi du lịch nghỉ mát 1 lần/ năm.

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HÀ LƯƠNG

