Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng thông qua việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc

• Trực fanpage công ty, liên hệ và chăm sóc các khách hàng tiềm năng, chốt hợp đồng

• Phối hợp với các bộ phận liên quan như phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng và kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

Yêu Cầu Công Việc

• Nam/nữ từ 22 - 28 tuổi, tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh

• Có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm phần mềm (là một lợi thế)

• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và làm việc theo nhóm.

• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng và Internet.

Quyền Lợi

• Được đào tạo theo nghiệp vụ công việc

• Mức lương 8.000.000(lương cứng) + Doanh thu

• Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.

• Được đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

