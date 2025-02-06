Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

• Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại và tiềm năng thông qua việc tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc
• Trực fanpage công ty, liên hệ và chăm sóc các khách hàng tiềm năng, chốt hợp đồng
• Phối hợp với các bộ phận liên quan như phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng và kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/nữ từ 22 - 28 tuổi, tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh
• Có kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm phần mềm (là một lợi thế)
• Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt và làm việc theo nhóm.
• Thành thạo sử dụng các công cụ văn phòng và Internet.

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát Thì Được Hưởng Những Gì

• Được đào tạo theo nghiệp vụ công việc
• Mức lương 8.000.000(lương cứng) + Doanh thu
• Được đóng BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.
• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của Nhà nước.
• Được đào tạo và phát triển kỹ năng bán hàng.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Công ty Cổ phần Công Nghệ Truyền Thông Việt Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 Ngách 4 Ngõ 163 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

