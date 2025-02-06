Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa Nhà Sông Đà,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

+ Lên kế hoạch marketing cho các trang mạng xã hội
+ Lập kênh bán hàng và bán trên các nền tảng bán hàng online
+ Chạy quảng cáo (Facebook, Shopee hoặc Tiktok)
+ Quay và chỉnh sửa video cơ bản
+ Báo cáo doanh số, chi tiêu
+ Duy trì, chăm sóc và phát triển mối quan hệ với các nhà cung cấp và khách hàng
+ Các công việc khác theo phân công

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan
+ Có từ 2 năm kinh nghiệm làm trong chuyên ngành Marketing, bán hàng online
+ Có kỹ năng quay dựng video, dựng hình ảnh căn bản
+ Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video: PTS, AI, Capcut,...
+ Có khả năng tư duy, làm việc độc lập
+ Sếp là người HÀN nên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Hàn giao tiếp cơ bản là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

+ Thời gian làm việc: 8h-17h thứ 2 đến thứ 6
+ Mức lương: thỏa thuận
+ Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.
+ Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam

Công Ty TNHH Dex Logistics Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 26, tháp B, tòa nhà Sông Đà, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

