Tuyển Nhân viên Marketing PUKIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại PUKIDO
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BHYT,BHXH,BHTN..., Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi từ 24-30,có 1 năm kinh nghiệm trở lên.
- Kinh nghiệm với các công cụ Quản lý chiến dịch quảng cáo ( Helium 10, Jungle Scout, e.g..)
- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế canva, photoshop.
- Hiểu biết về A+ Content
- Hiểu biết về Amazon Brand Registry
- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Luôn sẵn sàng học hỏi, phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.
- Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản.
Tại PUKIDO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PUKIDO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
