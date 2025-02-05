Tuyển Nhân viên Marketing PUKIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing PUKIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

PUKIDO
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
PUKIDO

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại PUKIDO

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BHYT,BHXH,BHTN..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24-30,có 1 năm kinh nghiệm trở lên.
- Kinh nghiệm với các công cụ Quản lý chiến dịch quảng cáo ( Helium 10, Jungle Scout, e.g..)
- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế canva, photoshop.
- Hiểu biết về A+ Content
- Hiểu biết về Amazon Brand Registry
- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.
- Luôn sẵn sàng học hỏi, phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.
- Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Tại PUKIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND
Lương cứng: 8 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PUKIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PUKIDO

PUKIDO

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tháp T2, Tòa Times Tower, 35 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

