Tuyển Nhân viên Marketing PUKIDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BHYT,BHXH,BHTN..., Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi từ 24-30,có 1 năm kinh nghiệm trở lên.

- Kinh nghiệm với các công cụ Quản lý chiến dịch quảng cáo ( Helium 10, Jungle Scout, e.g..)

- Sử dụng thành thạo các công cụ thiết kế canva, photoshop.

- Hiểu biết về A+ Content

- Hiểu biết về Amazon Brand Registry

- Nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo trong công việc.

- Luôn sẵn sàng học hỏi, phát triển kiến thức, kỹ năng của bản thân.

- Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

Tại PUKIDO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PUKIDO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.