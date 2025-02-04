Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lập kế hoạch chạy quảng cáo và chuẩn bị tài nguyên

Sản xuất nội dung, video, hình ảnh phục vụ chạy quảng cáo

Tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo fb

Kiểm soát và tối ưu ngân sách

Học viên được đào tạo bài bản theo quy trình kể cả chưa có kinh nghiệm gì

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có máy tính cá nhân

Sử dụng máy tính thành thạo

Chăm chỉ và chịu khó

Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng phụ cấp học việc theo quy định của công ty

Học việc miễn phí và được hướng dẫn tận tình bởi leader giàu kinh nghiệm

Cơ hội phát triển lên nhân viên chính thức sau 2 tháng

Du lịch 1 năm 1 lần

Các chương trình thi đua và thưởng theo quy định của công ty

Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, yêu thương nhau

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam

