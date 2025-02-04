Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 234 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lập kế hoạch chạy quảng cáo và chuẩn bị tài nguyên
Sản xuất nội dung, video, hình ảnh phục vụ chạy quảng cáo
Tạo và quản lý chiến dịch quảng cáo fb
Kiểm soát và tối ưu ngân sách
Học viên được đào tạo bài bản theo quy trình kể cả chưa có kinh nghiệm gì
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có máy tính cá nhân
Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng phụ cấp học việc theo quy định của công ty
Học việc miễn phí và được hướng dẫn tận tình bởi leader giàu kinh nghiệm
Cơ hội phát triển lên nhân viên chính thức sau 2 tháng
Du lịch 1 năm 1 lần
Các chương trình thi đua và thưởng theo quy định của công ty
Trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và đoàn kết, yêu thương nhau
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dịch vụ Viễn thông ngôi sao Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
