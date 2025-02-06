Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Mức lương Từ 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 18 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1- Đề xuất các ý tưởng sáng tạo kế hoạch lên bài

2- Chuẩn bị ảnh đăng bài theo kế hoạch. Yêu cầu ảnh cần chèn logo, chèn text, chỉnh màu ảnh

3- Cập nhật bài viết trên Fanpage với tần suất 4-5 bài/ngày

4- Cập nhật/lưu trữ ảnh định kỳ

5- Một số công việc khác

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có khả năng sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh ở dạng cơ bản

-Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn

-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc từ 8h-17h

-Phụ cấp ăn trưa 40.000đ/ngày làm việc

-Phụ cấp gửi xe 200.000 đ/tháng

-Thưởng chuyên cần: 400.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin