Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/03/2025
Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 18 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu

1- Đề xuất các ý tưởng sáng tạo kế hoạch lên bài
2- Chuẩn bị ảnh đăng bài theo kế hoạch. Yêu cầu ảnh cần chèn logo, chèn text, chỉnh màu ảnh
3- Cập nhật bài viết trên Fanpage với tần suất 4-5 bài/ngày
4- Cập nhật/lưu trữ ảnh định kỳ
5- Một số công việc khác

Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có khả năng sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh ở dạng cơ bản
-Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn
-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì

-Thời gian làm việc từ 8h-17h
-Phụ cấp ăn trưa 40.000đ/ngày làm việc
-Phụ cấp gửi xe 200.000 đ/tháng
-Thưởng chuyên cần: 400.000đ/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 449-451 đường Lý Thái Tổ, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

