Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Mức lương
Từ 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 18 Vũ Trọng Phụng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 8 Triệu
1- Đề xuất các ý tưởng sáng tạo kế hoạch lên bài
2- Chuẩn bị ảnh đăng bài theo kế hoạch. Yêu cầu ảnh cần chèn logo, chèn text, chỉnh màu ảnh
3- Cập nhật bài viết trên Fanpage với tần suất 4-5 bài/ngày
4- Cập nhật/lưu trữ ảnh định kỳ
5- Một số công việc khác
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có khả năng sử dụng các ứng dụng chỉnh ảnh ở dạng cơ bản
-Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn
-Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm ở các vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh Thì Được Hưởng Những Gì
-Thời gian làm việc từ 8h-17h
-Phụ cấp ăn trưa 40.000đ/ngày làm việc
-Phụ cấp gửi xe 200.000 đ/tháng
-Thưởng chuyên cần: 400.000đ/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Suri Store Việt Nam – Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
