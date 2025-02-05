Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Mức lương Đến 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Văn phòng CGV Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 6 Triệu

- Thực hiện & theo dõi các hợp đồng, chứng từ, thủ tục thanh toán đảm bảo đúng tiến độ của dự án phim.

- Hỗ trợ làm việc với các bên liên quan để đảm bảo triển khai các tài liệu quảng bá phim đúng tiến độ.

- Hỗ trợ kiểm kê và lưu trữ hàng hóa cho dự án phim

- Thực hiện các công việc tại các hoạt động/ sự kiện ngoài văn phòng như họp báo ra mắt phim, khảo sát địa điểm quảng cáo.

- Thu thập và tổng hợp báo cáo liên quan cho các dự án phim.

- Sắp xếp linh hoạt để hỗ trợ các công việc khác được giao bởi cấp trên.

Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Làm việc FULL-TIME theo giờ hành chính tại văn phòng CJ CGV Hà Nội (Times City), thời gian 8:30 - 17:30 từ thứ 2 đến thứ 6.

- Ưu tiên các bạn trẻ mới ra trường/sinh viên năm cuối.

- Đam mê phim ảnh.

- Nhiệt huyết, vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.

- Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao trong công việc.

- Sử dụng thông thạo Microsoft Office.

- Tiếng Anh cơ bản.

- Gắn bó tối thiểu 6 tháng cùng Team.

Tại Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

- Là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm, tiếp cận và làm việc với những dự án phim bom tấn sắp phát hành của CGV

- Cơ hội tiếp cận và quan sát học hỏi từ các chiến dịch Marketing phim.

- Allowance: 6,500,000 VND/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội

