Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 6 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
- Hà Nội:
- Văn phòng CGV Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 6 Triệu
- Thực hiện & theo dõi các hợp đồng, chứng từ, thủ tục thanh toán đảm bảo đúng tiến độ của dự án phim.
- Hỗ trợ làm việc với các bên liên quan để đảm bảo triển khai các tài liệu quảng bá phim đúng tiến độ.
- Hỗ trợ kiểm kê và lưu trữ hàng hóa cho dự án phim
- Thực hiện các công việc tại các hoạt động/ sự kiện ngoài văn phòng như họp báo ra mắt phim, khảo sát địa điểm quảng cáo.
- Thu thập và tổng hợp báo cáo liên quan cho các dự án phim.
- Sắp xếp linh hoạt để hỗ trợ các công việc khác được giao bởi cấp trên.
Với Mức Lương Đến 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên các bạn trẻ mới ra trường/sinh viên năm cuối.
- Đam mê phim ảnh.
- Nhiệt huyết, vui vẻ, hòa đồng, chăm chỉ, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.
- Có tinh thần trách nhiệm và tinh thần học hỏi cao trong công việc.
- Sử dụng thông thạo Microsoft Office.
- Tiếng Anh cơ bản.
- Gắn bó tối thiểu 6 tháng cùng Team.
Tại Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội tiếp cận và quan sát học hỏi từ các chiến dịch Marketing phim.
- Allowance: 6,500,000 VND/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cj CGV Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI